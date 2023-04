Ataque a resort deixa seis pessoas e uma criança mortas

O crime aconteceu na cidade de Cortazar, no estado de Guanajuato, no México. (foto: Reprodução/Twitter)

Seis adultos e uma criança de sete anos morreram em um ataque a mão armada a um resort no México, neste sábado (15/4), informam autoridades locais. Outra pessoa teve ferimentos graves.O crime aconteceu na cidade de Cortazar, no estado de Guanajuato, no México.Imagens feitas depois do atentado mostram adultos e crianças em choque ao se deparar com cadáveres empilhados próximo a uma piscina.Os agressores também danificaram a loja do resort e levaram as câmeras de segurança e o monitor. Depois, conseguiram fugir.O departamento de segurança do município não sabe a motivação do ataque e nem a identidade dos criminosos.