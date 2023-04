Líder da extrema direita francesa, Jean-Marie Le Pen é hospitalizado

O ex-presidente do partido de extrema direita francês Frente Nacional, Jean Marie Le Pen, foi hospitalizado, neste sábado (15), após sofrer um "infarto leve", informaram pessoas próximas.



"Jean-Marie Le Pen foi hospitalizado em um estabelecimento público na região parisiense. Sua família e amigos estão preocupados, mas tranquilos", informou seu assessor, Lorrain de Saint Affrique, acrescentando que ele está "consciente" e acompanhado.



Jean-Marie Le Pen fundou, em 1972, a Frente Nacional, transformada em Reagrupamento Nacional, presidido até novembro por sua filha, Marine. Ela ficou em segundo lugar nas eleições presidenciais de 2022 (41,5%), nas quais o presidente Emmanuel Macron foi reeleito.



Sua filha, Marine, tentou depurar a imagem do partido e o expulsou do mesmo em 2015 por suas declarações de que o holocausto foi apenas um detalhe na História.



Com 94 anos, foi hospitalizado várias vezes nos últimos anos. Em fevereiro de 2022, foi internado após sofrer um acidente cardiovascular leve.



Jean-Marie Le Pen foi candidato à Presidência cinco vezes. Em 2002, chegou ao segundo turno, sendo derrotado por esmagadora maioria por Jacques Chirac.



Este ex-paraquedista passou décadas tentando gerar repulsa à imigração, e sua carreira política decaiu depois de mais de meio século em que seu racismo declarado o levou a ser conhecido como o "diabo da república".



Nascido em 20 de junho de 1928 em La Trinité-sur-Mer, oeste da França, e formado em direito, Jean-Marie Le Pen serviu como legionário nas guerras coloniais da então Indochina (1953) - hoje Vietnã - e da Argélia (1957).



Tornou-se o legislador mais jovem da França, ao ser eleito à Assembleia Nacional com apenas 27 anos.



Em 1972, assumiu a direção de um novo partido que reunia neofascistas: a Frente Nacional.



Em 1984, foi eleito eurodeputado, e nas legislativas de 1986, voltou à Assembleia Nacional.



Nos últimos anos tem feito menos aparições públicas e não expressa arrependimento pelos comentários polêmicos do passado.