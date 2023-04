Trump preso amanhã? Entenda o que vai acontecer

Trump é acusado de ter subornado Stormy Daniels, com US$ 130 mil (cerca de R$ 660 mil) para que ela não revelasse uma relação extraconjugal entre os dois (foto: Eva Marie UZCATEGUI / AFP)





Leia: Quem é Stormy Daniels

O bilionário teria subornado Stormy Daniels com US$ 130 mil (cerca de R$ 660 mil), nas vésperas da eleição de 2016, para que ela não revelasse uma relação extraconjugal entre os dois, ocorrida em 2006. Na época, Trump já era casado com Melania. O caso pode resultar em multas ou em detenção.





Em Nova York, o clima é de tensão e o sistema de segurança da ilha foi reforçado. Cerca de 35 mil policiais armados foram disponibilizados para atuarem em toda a operação. Isso se dá porque as autoridades temem que apoiadores de Donald Trump criem agitações durante a estada do ex-presidente na cidade. Trump chegou a declarar que vai ser preso e convocou apoiadores para protestos e há o temor de que o bilionário tente utilizar a situação para impulsionar sua campanha para 2024.









Trump deve chegar ao tribunal sob escolta de agentes do Serviço Secreto dos Estados Unidos. Em seguida, suas digitais serão colhidas e ele possivelmente será fotografado. As fotos geralmente não são divulgadas, mas, pelo perfil midiático do caso, isso pode acontecer. O ex-presidente não deve ser algemado e nem deve aguardar numa cela. A tendência é que ele fique à disposição numa sala de interrogação, até ser levado ao juiz.





Ainda não se sabe se a audiência será filmada. A tendência é que Trump se declare inocente das acusações e que deixe Nova York logo após os trâmites legais, voltando, em seguida, ao resort onde vive.

Problemas com a Justiça

A Justiça espera que Trump se apresente às 14h15 (15h15 de Brasília). A audiência será comandada pelo juiz Juan Merchan, que presidiu e condenou, no ano passado, a Organização Trump, empresa do ex-presidente, por fraude fiscal.





Este não é o único problema judicial que Donald Trump enfrenta nos Estados Unidos. O ex-presidente é alvo de dezenas de investigações, que incluem mais de 30 investigações e processos simultâneos por questões fiscais, criminais, de suposta fraude eleitoral e acusações de má conduta sexual.





São esses desdobramentos que devem definir o futuro de Trump, com possibilidade, inclusive, que ele vá para a cadeia, desde que seja indiciado por crimes mais graves, com provas substanciais.





A natureza dos crimes pelos quais Donald Trump é investigado devem ser divulgadas após ele se apresentar à Justiça. As investigações acontecem há quase cinco anos, sendo conduzidas pela polícia de Nova York.

Impactos para Trump

A situação de Trump perante a Justiça pode trazer diferentes consequências. Apesar de o caso ser uma situação sem precedentes na política americana, que enfraquece a imagem do ex-presidente junto à opinião pública, a tendência é que ele use o episódio para criar uma narrativa de perseguição política. Essa atuação tem como objetivo fortalecer as bases trumpistas, colocando o empresário e político como uma espécie de mártir perseguido e impedido de voltar ao poder.





A exposição midiática também interessa a Trump, que tem tido espaço e visibilidade após ter deixado a cadeira presidencial. A equipe dele anunciou que ainda na terça, às 20h15 (21h15 de Brasília), logo que voltar para o resort de Mar-a-Lago, o ex-presidente fará um pronunciamento.





Ele ainda irá usar a repercussão do caso para tentar fortalecer as bases dentro do Partido Republicano e montar uma frente unida contra o “sistema” que deseja combater a ideologia republicana. Isso se dá por Trump não ser o mais cotado, atualmente, para entrar na corrida presidencial pela legenda.





De acordo com uma pesquisa da Fox News divulgada na última quinta-feira (30/3), Donald Trump tem, hoje, o apoio de 54% dos eleitores republicanos para as primárias, contra 24% do seu antigo aliado e hoje rival Ron DeSantis, governador da Flórida. A margem da vantagem dobrou de fevereiro para cá.





O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de 76 anos, viaja nesta segunda-feira (3/4), para Nova York, onde se apresentará à Justiça, amanhã (4/4), para ser formalmente acusado pelo suposto pagamento de suborno à atriz pornô Stormy Daniels.