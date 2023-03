Saiba quem é Stormy Daniels, atriz pornô que pode levar Trump à prisão

Trump e sua defesa negam veementemente as acusações (foto: Robyn Beck/AFP) A atriz de filmes de entretenimento adulto, de 44 anos, Stormy Daniels, ganha notoriedade mais uma vez nos noticiários internacionais. Isso porque ela acusa o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de ter feito um pagamento no valor de US$ 130 mil (R$ 680 mil) para que ela ocultasse o caso que os dois teriam tido em 2006.













Leia mais: O ex-presidente e a estrela pornô: por que a história Trump-Daniels importa A entrada de Stephanie no universo do entretenimento adulto se deu quando ela tinha 17 anos e apresentava números de strip tease em boates. Ao longo de sua trajetória no mundo pornô, ela acumulou prêmios em várias categorias e está localizada no hall da fama de concursos como AVN Awards e Nigth Movies Award.

Daniels também participou de filmes na fora da indústria do entretenimento adulto, como "O Virgem de 40 anos" e "Ligeiramente Grávidos", além do clipe "Wake Up Call", da banda Maroon 5.

Atualmente, ela está no seu quarto casamento com o ator pornô, Barrett Blade. Ela foi casada com outros três atores de filmes adultos: Pat Myne, Mike Moz e Glendon Crain, com quem tem uma filha de 12 anos.