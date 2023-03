EUA em suspense diante de possível indiciamento e prisão de Donald Trump

Ex-presidente dos Estados Unidos pode ser preso nesta terça-feira (21/3) (foto: Andy Jacobsohn/AFP)

'Caos'

Caso complexo

A polícia de Nova York reforçou a segurança nessa segunda-feira (20/1), de olho no possível indiciamento de Donald Trump por ter comprado o silêncio de uma atriz pornô com quem teria mantido uma relação - uma "caça às bruxas" segundo o ex-presidente, que convocou seus apoiadores a apoiá-lo Apenas um punhado de simpatizantes do ex-presidente se manifestaram nessa segunda diante do tribunal de Manhattan, onde um grande júri analisa a investigação realizada pelo promotor distrital Alvin Bragg, que poderia transformá-lo no primeiro ex-presidente dos Estados Unidos acusado de um delito penal.Inclusive, ele pode chegar a ser preso e algemado, um cenário sem precedentes para o qual a polícia de Nova York se prepara com barricadas em torno do gabinete do promotor e da Trump Tower, na Quinta Avenida.Trump afirmou no sábado, por meio de sua rede social Truth Social, que seria "detido" na terça-feira , o que representaria um golpe em sua pré-campanha para tentar uma nova candidatura à Presidência americana em 2024.Ainda não se sabe quando haverá uma decisão do júri e um anúncio do juiz."Estamos operando com vazamentos, estamos operando com informação limitada, mas está claro que eles veem o presidente Donald Trump como uma ameaça", disse Gavin Wax, presidente da juventude republicana de Nova York, que convocou o protesto.Diante do tribunal, também protestaram detratores do ex-presidente republicano, como Bob Fertek, um nova-iorquino que considera Trump uma "fraude" e que gostaria de vê-lo no banco dos réus.O bilionário que acabou com o equilíbrio entre os poderes nos EUA, voltou, nesta segunda, a atacar, por meio da Truth Social, a atuação do promotor Bragg, que tachou de "corrupta". O magistrado negro e democrata foi eleito pela população.Para Trump, o evento investigado prescreve em dois anos. "E o mais importante, NÃO FOI CRIME!", escreveu ele hoje na Truth Social.Alina Habba, uma advogada do ex-presidente, alertou no domingo na emissora CNN que, "se [os democratas] decidirem culpá-lo por uma infração que, na verdade, ele não cometeu, vão criar um caos".As autoridades locais temem uma repetição do caos do ataque ao Capitólio, sede do Congresso em Washington, em 6 de janeiro de 2021, quando Trump incitou seus apoiadores a ignorar os resultados das urnas, que deram a vitória ao democrata Joe Biden, e a impedir sua posse.Nas redes sociais, os trumpistas prometem impedir o indiciamento de seu herói, em especial o grupo "The Donald", que pede uma "greve nacional" ou até mesmo uma "guerra civil 2.0", de acordo com os meios Rolling Stone e Daily Beast.O caso da atriz pornô Stormy Daniels é juridicamente complexo. Stephanie Clifford, o verdadeiro nome de Daniels, recebeu 130.000 dólares de Trump semanas antes das eleições de 2016. A promotoria garante que a intenção do magnata era comprar o silêncio da atriz sobre uma suposta relação extraconjugal.A Justiça de Nova York tenta esclarecer se Trump é culpado de falso testemunho, uma infração, ou de violar a lei sobre financiamento eleitoral, um delito penal.Na semana passada, a investigação se acelerou. Michael Cohen, ex-advogado e agora arqui-inimigo do republicano, responsável por entregar o dinheiro a Daniels, prestou depoimento perante um grande júri, cujo veredicto pode levar a uma acusação. Daniels, por sua vez, está cooperando com os promotores.Trump também foi encorajado a testemunhar para esse grande júri. Segundo um de seus advogados, o magnata está pensando em fazê-lo."Os promotores quase nunca convidam o alvo da investigação a depor ante o grande júri a menos que tenham a intenção de acusá-lo", explicou à AFP o ex-promotor e professor de direito Bennett Gershman.De acordo com seu colega Renato Mariotti, é provável que, no caso de um indiciamento, Trump, que vive em sua mansão de Mar-a-Lago, em Palm Beach, Flórida, compareça voluntariamente ao tribunal de Manhattan.No domingo, vários nomes importantes do Partido Republicano manifestaram apoio a Trump , em particular seu ex-vice-presidente, Mike Pence, que rompeu com o magnata em 2021 e com quem poderia competir nas primárias pela indicação da legenda às eleições de 2024.