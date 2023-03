Trump diz que será 'preso' na terça e convoca protestos

O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump afirmou neste sábado (18) que será "preso" dentro de três dias e convocou protestos, ante uma possível acusação pelo pagamento pelo silêncio de uma atriz pornô antes das eleições de 2016.



"O principal candidato republicano e ex-presidente dos Estados Unidos da América será preso na terça-feira da próxima semana. Protestem, recuperem nossa nação!", declarou Trump em sua rede social Truth Social, em terceira pessoa e com letras maiúsculas.



Se for acusado pela Justiça do estado de Nova York, Trump se tornará o primeiro ex-presidente americano acusado de um crime e suas aspirações de se tornar o candidato presidencial republicano para as eleições de 2024 serão complicadas.



O presidente da Câmara dos Representantes, o republicano Kevin McCarthy, reagiu com raiva, acusando os promotores de Nova York de buscar uma "vingança política" contra Trump e indicou que impulsionará uma investigação no Congresso.



Sua antecessora democrata, Nancy Pelosi, classificou o anúncio de Trump como "imprudente" e disse que "fomentaria a agitação entre seus apoiadores".



"Você não pode se esconder de suas violações da lei, desrespeito por nossas eleições e incitação à violência", declarou Pelosi, que ainda era titular da Câmara quando Trump foi acusado de incitar os distúrbios de 6 de janeiro de 2021 no Capitólio, sede do Congresso.



- Testemunha "disponível" -



A investigação liderada pelo procurador distrital de Manhattan, Alvin Bragg, se concentra em um pagamento de US$ 130 mil feito duas semanas antes da eleição presidencial de 2016, vencida por Trump, a uma atriz pornô conhecida como Stormy Daniels.



O dinheiro era destinado, supostamente, a impedir Stormy, cujo verdadeiro nome é Stephanie Clifford, de revelar um relacionamento que diz ter tido com Trump alguns anos antes.



Na sexta-feira, um dos advogados de Trump, Joseph Tacopina, disse que seu cliente compareceria diante da Justiça de Nova York se fosse acusado.



Trump negou repetidamente um caso com Daniels e alega que a investigação teve motivação política.



Daniels se reuniu com os promotores na quarta-feira e "concordou em estar disponível como testemunha ou para uma maior investigação, se necessário", segundo seu advogado Charles Brewster.



- "Vazamentos ilegais" -



Em sua publicação de hoje na Truth Social, Trump se referiu a "vazamentos ilegais do gabinete do procurador do distrito de Manhattan, que chamou de "corrupo e altamente politizado". Disse, ainda, que a investigação está "baseada em um conto de fadas antigo e completamente desacreditado (por muitos outros promotores!)".



Horas depois, Trump dobrou a aposta em uma nova postagem em letras maiúsculas, chamando seu sucessor, o democrata Joe Biden, de "corrupto" e incentivando seus seguidores a protestarem: "Protestem, protestem, protestem!!!", exigiu.



Susan Necheles, advogada de Trump, indicou que as publicações do ex-presidente foram baseadas em relatos da imprensa e não em alguma nova medida tomada pelos promotores.



"Como se trata de uma acusação política, o gabinete do procurador está recorrendo a vazamentos para a imprensa, em vez de se comunicar com os advogados do presidente Trump, como seria feito em um caso normal", disse Necheles em comunicado enviado à AFP.



Um grande júri em Nova York, que examina a evidência apresentada pelos promotores para decidir se a apresentação de acusações é justificada, tem ouvido testemunhas no caso de Trump.



Na segunda-feira, os membros do júri ouviram o ex-advogado de Trump, Michael Cohen, que efetuou o pagamento a Daniels. Cohen foi condenado a três anos de prisão em 2018 por acusações federais relacionadas ao pagamento, mas se declarou culpado e disse que apenas estava seguindo as ordens do ex-presidente.



Trump também recebeu um convite para testemunhar, o que, segundo especialistas legais, é um sinal de que uma acusação está se aproximando.



O pagamento a Daniels, se não for devidamente contabilizado, pode resultar em uma acusação de um crime menor relacionado com falsificação de registros comerciais.



Isso pode ser considerado um crime grave se a contabilidade falsa tiver sido usada para acobertar um segundo crime, como uma violação de financiamento de campanha, informou o jornal The New York Times.



- Perspectivas para 2024 -



Trump enfrenta várias investigações criminais nos níveis estadual e federal por possíveis irregularidades antes, durante e depois de seu mandato (2017-2021).



Na Geórgia, um promotor está investigando as tentativas de Trump e de seus aliados de anular a derrota eleitoral do magnata nas eleições de 2020 nesse estado do sul do país.



O republicano também é alvo de uma investigação federal sobre a gestão de documentos sigilosos, assim como seu possível envolvimento na violenta invasão do Capitólio em janeiro de 2021.



Alguns analistas acreditam que uma acusação é um mau presságio para as chances de Trump em 2024, enquanto outros especulam que isso poderia, pelo contrário, beneficiá-lo.



"A prisão garante a indicação de Donald Trump", tuitou o estrategista político Rick Wilson, afirmando que a base republicana o apoiará.



O bilionário Elon Musk, dono da empresa de carros elétricos Tesla e autodenominado libertário alinhado com posições republicanas, foi ainda mais longe. "Se isso acontecer, Trump será reeleito com uma vitória esmagadora", escreveu ele no Twitter.