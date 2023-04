Líder da Câmara dos EUA se reúne com presidente de Taiwan esta semana na Califórnia

O presidente da Câmara de Representantes dos Estados Unidos, o republicano Kevin McCarthy, anunciou nesta segunda-feira (3) que se encontrará com a presidente de Taiwan, Tsai Ing-wen, na Califórnia na quarta-feira (5), uma reunião que a China chamou de "provocação".



"Na quarta-feira, 5 de abril, o presidente Kevin McCarthy terá uma reunião bipartidária com a presidente de Taiwan na Biblioteca Presidencial Ronald Reagan", anunciou seu gabinete em um comunicado.



A China alertou que os Estados Unidos estão "brincando com fogo" com a visita de Tsai, quando a presidente estava em Nova York oficialmente em uma escala de sua viagem à América Central.



Depois de visitar Guatemala e Belize - dois dos únicos 13 países que ainda reconhecem diplomaticamente a ilha asiática -, Tsai fará uma escala no estado da Califórnia (oeste) e se reunirá com McCarthy, disse o comunicado, enquanto a imprensa americana informou que cerca de 20 legisladores pretendem acompanhá-lo na reunião.



A China realizou importantes manobras militares em agosto em torno de Taiwan, uma ilha autônoma que Pequim considera uma província rebelde e parte de seu território e pretende recuperar mesmo que seja à força.



McCarthy, o principal legislador republicano no Congresso, prometeu anteriormente viajar para Taiwan seguindo os passos da democrata Nancy Pelosi, a quem ele substituiu como presidente da Câmara em janeiro passado.



A reunião na Califórnia, estado natal de McCarthy, foi vista como um meio-termo que evitaria o aumento das tensões com a China.