Homem sobrevive após corda de bungee jump se romper durante salto

Um homem de 39 anos sobreviveu após a corda em que ele fazia bungee jumping ter se rompido durante um salto na Tailândia, nesta sexta-feira (24/3).

Identificado apenas como Mike pela imprensa local, o turista, natural de Hong Kong, pulou de uma plataforma de mais de 30 metros.









"Estava muito alto, então fechei os olhos. Planejei abrir os olhos novamente quando estivesse balançando de volta", recordou. “Percebi que a corda havia rompido quando abri os olhos e estava cercado por água."





O homem afirmou que ficou com hematomas do lado esquerdo do corpo. O parque Changthai Thappraya Safari and Adventure Park, que oferece variados tipos de atividades, devolveu o dinheiro e afirmou ter pago os exames de saúde.