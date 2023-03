Morte de mulher queimada por ex-namorado em praça comove o Peru

A morte, nesta sexta-feira (24), de uma mulher queimada por seu ex-namorado em uma movimentada praça de Lima expôs novamente a lentidão das autoridades em casos de feminicídio.



O agressor jogou gasolina e ateou fogo em Katherine Gómez, de 18 anos, durante uma discussão pública. Ela foi levada às pressas no sábado passado ao Hospital Loayza com queimaduras em mais de 60% do corpo.



"Lutou por sua vida, mas, lamentavelmente, a extensão dos ferimentos de seu corpo impossibilitou aos médicos salvarem sua vida", afirmou à rádio RPP a ministra da Mulher, Nancy Tolentino.



Segundo a policia, o autor do feminicídio é um jovem venezuelano de 19 anos, identificado como Sergio Tarache Parra, que fugiu após a agressão na Praça 2 de Maio, no centro da cidade.



Um mandado de prisão foi emitido apenas na quinta-feira, cinco dias após o ataque, lamentou Tolentino. "A polícia me prometeu que vai esgotar todos os seus meios para encontrá-lo", acrescentou.



A ministra apelou às jovens para que escolham bem seus parceiros e não aceitem "nenhum compromisso ou relação com uma pessoa que não as respeitem, que viole seus direitos".



O Peru registrou 136 feminicídios em 2022, frente a 146 em 2021 e 138 em 2020, segundo dados oficiais.