Jovem esquece de tirar lente de contato e tem olho devorado por parasita

Um jovem norte-americano perdeu a visão de um olho ao esquecer de esquecer de tirar as lentes de contato. O motivo foi um raro parasita carnívoro que devorou o globo ocular dele.

O caso aconteceu com Mike Krumholz, de 21 anos, em dezembro do ano passado. Ele cochilou por 40 minutos com as lentes de contato nos olhos, após um dia de trabalho como babá na Flórida, nos Estados Unidos. Assim que acordou, notou que algo estava estranho e pediu os pais para levá-lo ao médico.

O jovem usava lentes de contato há sete anos e já tinha tido outros problemas por esquecer de tirá-las, como “olho rosa”, segundo o jornal britânico Daily Star.





Mike foi diagnosticado com ceratite, que é inflamação da córnea, por Acanthamoeba keratitis, um parasita raro que se alimentou do olho direito dele. Hoje, ele não consegue ver com o órgão a não ser flashes “cinzas e pretos”.





“A pupila está coberta, eu não tenho uma agora. Você não consegue ver a pupila”, disse Mike ao jornal britânico. O jovem faz tratamento para tentar controlar a condição.

Nas redes sociais, Mike incentiva outras pessoas a tirarem as lentes de contato antes de dormir. “Não durma, nade ou tome banho com elas”, avisa o jovem em uma publicação no Tik Tok.





Ele também agradece o apoio que recebeu na internet. "Ninguém entende o que o estresse mental de 80 dias em um quarto faz com você, mas ler todos os comentários e mensagens me fazem pensar muito", escreveu na legenda de um Tik Tok.

Na última atualização na plataforma, Mike disse que o parasita ainda não deixou o olho dele completamente "mas está morrendo'.