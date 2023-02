Atropelamento mata uma pessoa e fere oito

Policiais revistam caminhão acidentado em Nova York; um homem foi preso depois de atropelar várias pessoas, até ser parado perto de um túnel (foto: Michael M. Santiago / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Ao menos uma pessoa morreu e oito ficaram feridas na segunda-feira (13) após serem atropeladas por um caminhão no Brooklyn, na cidade de Nova York, informaram a polícia e a mídia local.O chefe do Departamento de Polícia de Nova York, Keechant Sewell, disse a repórteres na segunda-feira que não há indicação de que o incidente esteja relacionado ao "terrorismo".Os agentes tentaram parar o motorista após um primeiro atropelamento, mas o caminhão conseguiu escapar e feriu mais pessoas em sua fuga.Por fim, o veículo parou e o motorista foi preso.Um porta-voz da polícia de Nova York disse que três feridos andavam de bicicleta ou em patinetes elétricos.A polícia não identificou o suspeito, mas a mídia local informou que se trata de uma pessoa de 60 anos conhecida pelas autoridades e pelos serviços de saúde do estado de Nevada.