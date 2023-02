Bebê de dois meses é resgatado com vida após 128 horas de terremoto

Bebê passou mais de cinco dias embaixo de escombros (foto: TWITTER/@ORYXSPIOENKOP)

Um neném de 2 meses foi resgatado com vida após passar mais de 128 horas sob escombros, na cidade de Antakya, na Turquia. De acordo com a agência de notícias Reuters, uma mulher também foi socorrida com vida na cidade de Kahramanmaras, no sul da Turquia.

O resgate aconteceu mais de cinco dias após o terremoto de 7,8 de magnitude que atingiu a Turquia e a Síria e matou, até o momento, mais de 30 mil pessoas . Esse já é o sétimo desastre natural mais mortal deste século. A tragédia supera o terremoto e o tsunami que abalaram o Japão em 2011.

Nesse sábado (11/2), o vice-presidente turco, Fuat Oktay, informou que 67 pessoas foram retiradas dos escombros na última 24 horas no país. Segundo ele, cerca de 80 mil estão recebendo atendimento hospitalar e 1,5 milhão estão desabrigados.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) calcula que o número de mortos deve aumentar significativamente pela quantidade de prédios danificados, e diz que número pode chegar a 40 mil.

Mais de 70 países enviaram ajuda humanitária e equipes de resgate, que já chegaram aos dois países. Uma quipe do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais atua no local para tentar localizar sobreviventes.

Equipe do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais está no local do terremoto e ajuda no resgate de vítimas (foto: CBMMG/Divulgação)

Nesse sábado, os militares usaram o detector de vida da corporação, sob a solicitação de outras equipes internacionais e da Equipe USAR Turca (AKUT). Trabalhos de rompimento e elevação de carga foram feitos ao longo do dia.