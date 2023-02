As imagens de testemunhas do terremoto na Turquia e na Síria

Vista aérea de edifícios desmoronados na cidade turca de Hatay (foto: Getty Images)

O desespero e a devastação causados pelos terremotos que atingiram Turquia e Síria na segunda-feira (7/2) foram registrados em muitas fotos e vídeos nas redes sociais.

As testemunhas da tragédia também têm compartilhado relatos pessoais na internet, para compartilhar seu ponto de vista. A BBC News verificou e reuniu alguns desses conteúdos.

Os tremores do terremoto principal – que aconteceu às 04h17 do horário local – foram sentidos a mais de 160 quilômetros do epicentro, no sul da Turquia e no norte da Síria.

Testemunhas descreveram terem sido sacudidas do sono. Muitos saíram de casa correndo e se esconderam em seus carros para se proteger dos prédios que desmoronaram.

"Nunca senti nada parecido em meus 40 anos de vida”, relatou Erdem, morador da cidade de Gaziantep. "Fomos sacudidos pelo menos três vezes com muita força, como um bebê em um berço."

A BBC News tentou reconstruir o que aconteceu quando os tremores atingiram e reverberaram na Turquia e na Síria – usando testemunhos pessoais e postagens verificadas nas redes sociais.

(foto: BBC)

Em um tuíte verificado, uma câmera capturou a fumaça dos escombros e a destruição em Iskenderun, no sul da Turquia.

O serviço turco da BBC conversou com sobreviventes do terremoto de diferentes cidades – todos eles disseram que foi a primeira vez que experimentaram tremores tão fortes e longos.

Centenas de edifícios foram destruídos no distrito de Pazarc%u0131k, em Kahramanmara%u015F, ao norte do epicentro.

Imagens no Twitter mostram uma visão aérea da força do terremoto nas ruas arborizadas da cidade.

O morador Veysel %u015Eervan disse à BBC que muitos de seus parentes estavam sob os escombros.

"Eu e minha família mal conseguimos sair do prédio. Estávamos saindo dos destroços quando vimos uma pessoa estender a mão por uma pequena brecha. O prédio desabou sobre nosso amigo que tentou salvá-los. Eles não têm chance de escapar, desabou completamente sobre eles. Estamos em uma situação muito difícil."

Outros vídeos mostram grandes incêndios no sul da Turquia. Segundo relatos, o terremoto causou o rompimento de gasodutos e as chamas saíram do controle.

A BBC confirmou que um dos vídeos foi filmado nos arredores da cidade de Hatay, a cerca de 170 km do epicentro do terremoto.

Imagens feitas por um drone sobre Hatay mostram vários prédios residenciais desabados.

(foto: Getty Images)

Os tremores fizeram com que este hospital da mesma cidade desabasse parcialmente.

Natural do Reino Unido, Russel Peagram mora em Gaziantep e descreveu os esforços para ajudar vizinhos idosos a fugir durante o tremor, tudo em temperaturas congelantes.

"Os vizinhos trabalharam em equipe. Se uma velhinha ou um velhinho desciam de seus apartamentos e havia espaço em algum carro, todos pegavam cobertores e dividiam, ajudando como podiam.”

O terremoto reduziu o castelo da cidade e a Mesquita Shirvan a escombros. O castelo de Gaziantep era um dos mais bem preservados do país e datava do período romano.

Desde então, tremores secundários a leste e ao sul do epicentro inicial – incluindo um segundo terremoto forte – foram sentidos.

(foto: BBC)

Aqui, a TV turca capturou o momento em que o segundo terremoto atingiu a cidade de Malatya.

Em Sanliurfa, uma testemunha capturou o momento em que um prédio desabou no bairro de Bahçelievler.

Os jornalistas da BBC confirmaram que a cena foi gravada em Sanilurfa – e não em Aleppo, na Síria, como diziam algumas postagens nas redes sociais.

A verificação foi feita usando ferramentas de geolocalização e thumbnails do vídeo para identificar quando ele foi postado pela primeira vez.

Enquanto isso em Gaziantep, um vídeo capturou o momento em que mais um prédio desabou durante as operações de resgate e a busca por sobreviventes.

Do outro lado da fronteira, no norte da Síria, a situação é igualmente desesperadora.

Um morador de Azaz, uma cidade no noroeste do país, disse à imprensa local como a situação era assustadora.

"Há 12 famílias [presas aqui] e ninguém conseguiu sair."

Na cidade de Aleppo, uma mulher segurando uma criança pequena correu enquanto vários prédios desabaram.

— MOHAMMED HASSAN (@MHJournalist) February 6, 2023