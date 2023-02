Cachorro é encontrado com vida entre escombros na Turquia; veja vídeo

Um cachorro foi resgatado com vida em meio aos escombros na cidade de Iskenderun, na Turquia, na madrugada desta quinta-feira (9/2) (foto: TV tele 1/ reprodução ) Um cachorro foi resgatado com vida em meio aos escombros na cidade de Iskenderun, na Turquia, na madrugada desta quinta-feira (9/2). Um vídeo, compartilhado pelo canal de TV turco Tele1, mostra o momento em que bombeiros retiram o cachorrinho branco do meio de pedras e dão água para ele.





Resgates



Nas buscas, os profissionais realizaram resgates emocionantes, como foi o caso da recém-nascida encontrada no noroeste da Síria ainda ligada à mãe falecida pelo cordão umbilical. Nesta quarta-feira (8/2), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva autorizou o envio de ajuda humanitária brasileira à Turquia. O apoio brasileiro deve ser de R$ 10 milhões e contará com profissionais do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar de São Paulo e integrantes do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais e Espírito Santo.