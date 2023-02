Terremoto na Turquia e Síria provocou mais de 17.100 mortes

O balanço do terremoto de segunda-feira que afetou Turquia e Síria subiu para 17.176 mortos nesta quinta-feira, enquanto o tempo transcorrido e o frio diminuem as esperanças de encontrar sobreviventes entre os escombros.O presidente turco Recep Tayyip Erdogan anunciou em Gaziantep, uma das cidades mais afetadas, que o balanço do país subiu para 14.014 mortos e mais de 60.000 feridos.Na Síria o número provisório registra 3.162 vítimas fatais.