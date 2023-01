Tiroteio na Califórnia deixa dez mortos e dez feridos

Tiroteio na Califórnia deixa dez mortos e suspeito ainda não foi encontrado (foto: Frederic J. Brown / AFP)

Leia: Hong Kong importa pés de galinha do Brasil e recebe 300 kg de cocaína

Dez pessoas morreram, e dez ficaram feridas, em um tiroteio em massa em uma localidade predominantemente asiática no sul da Califórnia, na costa oeste dos Estados Unidos - disseram autoridades neste domingo (22).Mais de cinco horas depois do ataque, o suspeito ainda não foi encontrado, informou a polícia."O suspeito fugiu do local e continua foragido", disse à imprensa o capitão Andrew Meyer, do Departamento do Xerife de Los Angeles, no local do crime, em Monterey Park, nos arredores de Los Angeles.Investigadores especializados desse departamento estão "ajudando a Polícia de Monterey Park na investigação de mortes por disparos", conforme comunicado divulgado mais cedo.O tiroteio ocorreu perto de um lugar onde tinha-se acabado de celebrar o Ano Novo Lunar em Monterey Park. Esta localidade de cerca de 61.000 habitantes de origem asiática fica em torno de 13 km a leste do centro de Los Angeles.Segundo a imprensa, o tiroteio ocorreu em um salão de festas na noite de sábado, uma hora depois das celebrações do Ano Novo Lunar.Um morador da cidade, Wong Wei, disse ao jornalque uma amiga estava no banheiro, no clube, quando os tiros começaram. Ao sair, viu um homem armado e três corpos: duas mulheres e uma pessoa que identificou como o presidente do clube.Ainda de acordo com o Los Angeles Times, dezenas de milhares de pessoas se reuniram logo cedo, nessa data, para as festividades de dois dias do Ano Novo chinês, que estão entre as maiores do sul da Califórnia.