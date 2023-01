Modelo quer ter os maiores lábios do mundo

Uma modelo britânica busca alcançar um recorde inusitado. Sofia Lips, de 27 anos, busca ter os maiores lábios do planeta. No momento, ela afirma ter os maiores do Reino Unido.

Para chegar ao objetivo, ela aplica preenchimento labial a cada dois meses. O procedimento, em algumas situações, é realizado pela prória modelo.

"Ter os maiores lábios do Reino Unido é apenas um título que me foi dado, mas eu adoro tê-los. E agora quero os maiores lábios do mundo. Faço preenchimentos regulares e, às vezes, eu me aplico", afirmou a jovem ao jornal britânico "Sun".