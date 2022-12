Bombeiros resgatam cavalo que caiu em fossa de 6 metros de profundidade

Após o resgate realizado pela equipe dos Bombeiros, o cavalo foi repassado ao responsável pelo animal (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação) Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para fazer o resgate de um cavalo que caiu em uma fossa de aproximadamente 6 metros de profundidade, em Bocaiúva, no Norte de Minas, nesse domingo (18).









Os bombeiros chegaram ao local e constataram que o animal estava debilitado. Com isso, eles utilizaram materiais próprios para o salvamento com a técnica de redução de forças, executando o resgate do cavalo, que foi entregue ao responsável.