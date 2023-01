Vídeo: mergulhadores japoneses fazem raras imagens de lula gigante

Yosuke Tanaka e sua mulher, Miki, capturaram imagens impressionantes de um raro animal. Se trata de uma lula gigante, de 2,5 metros de comprimento. Yosuke Tanaka e sua mulher, Miki, capturaram imagens impressionantes de um raro animal. Se trata de uma lula gigante, de 2,5 metros de comprimento.









Os mergulhadores foram atrás do animal e tiveram a sorte de estar frente a frente com a lula gigante, que se movia lentamente e aparentava estar enfraquecida e com a pele descascando.

Lula gigante mede 2,5 metros de comprimento (foto: Reprodução/AFP)

As lulas gigantes vivem nas águas ao redor do Japão e, ocasionalmente, chegam à praia, mas vê-las vivas na natureza é um acontecimento bem raro.