Vulcão de Fogo entra em erupção na Guatemala

A erupção é principalmente efusiva acompanhada de pulsos incandescentes da fonte de lava (foto: Johan ORDONEZ / AFP )

O Vulcão de Fogo, que em 2018 causou uma avalanche que provocou 215 mortes na Guatemala, iniciou no sábado uma nova fase de erupção com explosões, expulsão de cinzas e fluxo de lava, anunciaram as autoridades."O Vulcão de Fogo apresentou um aumento de sua atividade e nos últimos minutos entrou em fase de erupção (...). A erupção é principalmente efusiva acompanhada de pulsos incandescentes da fonte de lava", informou o Instituto de Vulcanologia (Insivumeh) em um boletim informativo.

Ver galeria . 6 Fotos Em razão da atividade vulcânica, o aeroporto internacional La Aurora, na capital guatemalteca, foi fechado 'temporariamente' esta manhã (foto: JOHAN ORDONEZ / AFP )

Segundo a instituição, a erupção do vulcão, de 3.763 metros de altura e localizado 35 quilômetros a sudoeste da Cidade da Guatemala, gera "constantes explosões fracas, moderadas e fortes".Também provoca uma "fonte incandescente" de lava que ultrapassa 500 metros acima da cratera e uma coluna de cinzas que se eleva a mais de um quilômetro do topo do vulcão, localizado entre os departamentos (províncias) de Escuintla, Chimaltenango e Sacatepéquez, acrescentou o Insivumeh.Em razão da atividade vulcânica, o aeroporto internacional La Aurora, na capital guatemalteca, foi fechado "temporariamente" esta manhã, segundo a Direção-Geral de Aeronáutica Civil.O fechamento do principal aeroporto do país se deve à "presença de cinzas" perto da pista, a 35 quilômetros do vulcão, e forçou o desvio de pelo menos dois voos e atrasou a decolagem de outros aviões, segundo fontes aeronáuticas.Além disso, uma rodovia que liga o sul e o centro do país foi fechada preventivamente.Até agora, não foram ordenadas evacuações preventivas nas comunidades próximas do colosso, segundo Rodolfo García, porta-voz da Coordenação Nacional de Redução de Desastres (Conred), entidade responsável pela defesa civil.O responsável explicou que está em comunicação com as autoridades das áreas povoadas próximas ao vulcão diante da possível chuva de cinzas a noroeste do cone vulcânico, além do risco de uma fluxo de lava de cerca de 800 metros descendo uma colina.Uma erupção do Vulcão de Fogo em 3 de junho de 2018 provocou uma avalanche de material incandescente que devastou a comunidade San Miguel Los Lotes em Escuintla e parte de uma estrada em Sacatepéquez, deixando 215 mortos e um número similar de desaparecidos.Junto com o Vulcão de Fogo, os vulcões Santiaguito (oeste) e Pacaya (sul) também estão ativos na Guatemala.