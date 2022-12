COVID 'se propaga rapidamente' na China, alerta epidemiologista

Após protestos, governo chinês suspendeu testes sistemáticos e em larga escala (foto: HECTOR RETAMAL/AFP)

As infecções por covid-19 estão "se propagando rapidamente" na China, alertou neste domingo (11) um renomado epidemiologista que assessora o governo, após a decisão de Pequim de flexibilizar sua política de "covid zero".As autoridades sanitárias chinesas anunciaram na quarta-feira um abrandamento geral das restrições anticovid, após protestos históricos contro as medidas, e também como estratégia para dar impulso à economia.Com o fim dos testes de PCR sistemáticos e em larga escala e a possibilidade de isolamento domiciliar em casos leves e assintomáticos, o país registra números máximos de infecções."Atualmente, a epidemia na China (...) está se propagando rapidamente, e nestas circunstâncias, seja qual for a força da prevenção ou controle, será difícil quebrar completamente a cadeia de transmissão" do vírus, alertou Zhong Nanshan, um dos principais especialistas em saúde que assessoraram o governo desde o início da pandemia."As subvariantes atuais da cepa ômicron (...) são muito contagiosas", acrescentou."Uma pessoa pode transmitir a doença para 22 pessoas", disse ele.O país enfrenta uma onda de infecções para a qual está mal preparado, com milhões de idosos sem o esquema completo de vacinação e hospitais incapazes de acomodar tantos pacientes.Neste domingo, em Pequim, longas filas se formaram em frente às farmácias para estocar remédios contra febre e testes de antígenos."Tenho medo de sair", comentou Liu Cheng, mãe de dois filhos que mora no centro da capital chinesa. "Muitos" de seus amigos apresentam sintomas ou testaram positivo, acrescentou.