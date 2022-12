Judeus nos EUA lutam contra novo antissemitismo que inunda redes sociais

Kanye West vem fazendo declarações antissemitas nos EUA (foto: SAUL LOEB / AFP)

Discursos de ódio e contra os judeus, proferidos por figuras públicas e divulgados nas redes sociais, motivaram a condenação enfática do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ao antissemitismo na sexta-feira (2), afirmaram analistas."Silêncio é cumplicidade", destacou Biden no Twitter."O Holocausto aconteceu. Hitler era uma figura demoníaca. E, em vez de oferecer uma plataforma, nossos líderes políticos deveriam denunciar e rejeitar o antissemitismo", acrescentou.O presidente democrata se pronunciou um dia depois de o magnata do hip-hop Kanye West declarar durante o programa "Infowars", apresentado pelo teórico da conspiração Alex Jones, que "ama" os nazistas. Twitter suspendeu na sexta-feira a conta do artista , depois que ele publicou a imagem de uma suástica entrelaçada com uma estrela de David. "Eu amo Hitler" , declarou West em diversos momentos, o que provocou indignação nas redes sociais.Além disso, há 10 dias o ex-presidente Donald Trump participou em um jantar com Kanye West e o supremacista branco Nick Fuentes, o que rendeu muitas críticas da Casa Branca e inclusive do Partido Republicano.As controvérsias evidenciam a difícil luta de uma nova geração contra memes e teorias da conspiração, como a da comunidade QAnon, sobre os judeus, afirma os especialistas."Quando você tem celebridades que promovem o antissemitismo clássico como Kanye West, que tem mais seguidores no Twitter do que o número de judeus no planeta Terra, isto vai fazer parte da discussão pública", declarou à AFP Oren Segal, da ADL, organização que denuncia o ódio e o antissemitismo."Essa normalização não é algo que começou apenas quando Kanye perdeu a cabeça. É algo que observamos na opinião pública, francamente, há muito tempo", completou Segal.Para Segal, o trumpismo é um fator importante."Se o trumpismo é entendido como a normalização da desinformação e das teorias da conspiração, a normalização do antissemitismo não está muito longe", disse.E isto tem consequências reais, como os ataques extremistas fatais contra sinagogas de Pittsburgh (Pensilvânia) e Poway (Califórnia), em 2018 e 2019.O fato de West e celebridades como o astro do basquete Kyrie Irving (que recentemente fez um post antissemita) serem afro-americanos provoca um alerta sobre uma onda de antissemitismo entre negros e jovens de minorias.As redes sociais contribuíram, com a possibilidade de armazenar e compartilhar com facilidade qualquer tipo de conteúdo, inclusive as mensagens de ódio.A aquisição desordenada do Twitter por Elon Musk demonstrou a velocidade com que material censurável de qualquer tipo pode retornar se uma plataforma não for extremamente diligente.Segal disse que os maiores problemas são o "ecossistema" de plataformas baseadas em algoritmos como o TikTok e os serviços de mensagens e discussão, como Telegram e Reddit, praticamente sem censura, onde são formadas comunidades baseadas no antissemitismo."É um ambiente online tóxico, onde as pessoas mais vulneráveis estão obtendo sua visão de mundo, onde acredito que estamos começando a ver as consequências", explica Segal.Para Cheryl Greenberg, professora do Trinity College, a única resposta é trabalhar de maneira mais próxima com outros grupos, inclusive com os que criticam Israel, para manter o antissemitismo sob controle."É algo interminável, porque assim que as pessoas esquecem, saímos do radar", disse.