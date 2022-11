Singapura revoga lei contra a homossexualidade da época colonial

Vista da cidade noturna de Singapura, da marina Bay Sands (foto: wikimedia commons)

O Parlamento de Singapura revogou, nesta terça-feira (29), uma lei contra a homossexualidade da era colonial que foi criticada como discriminatória e estigmatizante para a comunidade LGBTQIA+.A legislação em questão punia o sexo entre homens com até dois anos de prisão, embora não fosse mais aplicada na prática.O Parlamento revogou a lei com 93 votos a favor, três contra e nenhuma abstenção."Estou feliz que finalmente aconteceu", afirmou Justin, um membro da comunidade LGBTQIA+ que forneceu apenas seu primeiro nome à AFP."Um motivo a menos para eu esconder meu verdadeiro eu, por causa de uma lei arcaica. Mas é apenas o primeiro passo para acabar com o estigma social e religioso que esta comunidade carrega pelas crenças ultrapassadas e censura da mídia", acrescentou.O Parlamento também alterou a Constituição para manter a definição tradicional de casamento entre um homem e uma mulher, o que bloqueia a igualdade no matrimônio.