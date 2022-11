Mais de 30 hipopótamos atacam um crocodilo em parque na África

Hipopótamos atacam crocodilo que invadiu o território dos mamíferos (foto: Reprodução/Youtube)

Um registro raro foi feito no parque Serengeti Hippo Pools, na África do Sul, mostra 30 hipopótamos atacando um crocodilo. Os mamíferos tentam expulsar o intruso de seu território.A imagem foi captada por Harish Kumar, de 71 anos, que viajava com um grupo de holandeses pelo parque. “Estávamos todos passeando quando de repente minha esposa me ligou para dizer que algo estava acontecendo lá na piscina, com o enorme grupo de hipopótamos.”, relatou ao Latest Sightings.Nas imagens o crocodilo é atirado de um lado para o outro pelos hipopótomos, enquanto busca fugir. O que surpreendentemente ele consegue.Hipopótomos são naturalmente territorialistas e agressivos. Crocodilos, por dividirem o mesmo habitat com esses grandes mamíferos, são frequentemente alvos da fúria destes.Estima-se que os hipopótomos matam cerca de 500 pessoas todos os anos no continente africano, o que o torna o segundo animal mais letal do mundo, apenas atrás dos humanos.