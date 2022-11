Ataque jihadista em hotel da Somália deixa oito civis mortos

O ataque foi cometido por seis pessoas, 5 foram mortas e a outra se explodiu (foto: Reprodução/ STRINGER / AFPTV / AFP)

Oito civis morreram durante as quase 24 horas de ataque jihadista a um hotel do centro da capital da Somália, Mogadíscio, frequentado por deputados e funcionários do governo, anunciou a Polícia (28/11).O ataque reivindicado pelo grupo Al-Shabab, vinculado à Al-Qaeda, começou às oito da noite de domingo (14h00 em Brasília), em meio a disparos e explosões, no hotel Villa Rose, a poucas quadras da sede da Presidência.Cerca de 21 horas depois do início do ataque, Sadid Dudishe, porta-voz da Polícia Nacional, disse à imprensa que "a operação de rastreamento" foi concluída.Durante essas 21 horas, os islâmicos radicais "mataram oito civis que estavam no hotel e as forças de segurança conseguiram resgatar quase 60. Nenhum deles ficou ferido", declarou o porta-voz.Segundo indicou, um membro das forças de segurança também morreu nas operações.O porta-voz da Polícia somali detalhou que o ataque foi cometido por seis pessoas. "Cinco foram mortas e a outra se explodiu", afirmou.O hotel Villa Rose está localizado em uma área central e segura da capital, a poucas quadras da Presidência.Em seu site, apresenta-se como "a acomodação mais segura de Mogadíscio", com detectores de metal e um alto muro no perímetro.O Al-Shabab, que tenta há 15 anos derrubar o governo central da Somália, reivindicou a autoria do ataque.O grupo intensificou os ataques contra os alvos civis e militares contra o recém-eleito governo da Somália, que promove uma política de "guerra total" contra os extremistas islâmicos.A Polícia informou que os homens armados entraram no hotel às 20h00 (14h00 de Brasília) de domingo."Estava perto da Villa Rose quando as fortes explosões abalaram o hotel. Houve disparos intensos. A área ficou fechada e vi pessoas fugindo", relatou uma testemunha, Aadan Hussein."Vi vários veículos militares com forças especiais que se dirigiam ao hotel e, alguns minutos depois, houve fortes disparos e explosões", comentou Mahad Yara, um habitante da capital.Em comunicado emitido no final da noite de domingo, a Missão de Transição da União Africana na Somália (ATMIS), uma força militar de 20.000 efetivos procedentes de todo o continente, elogiou a "rápida" resposta das forças de segurança ao ataque.O exército somali, que conta com o apoio de clãs locais, ATMIS e de ataques aéreos dos Estados Unidos, recuperou o controle da província de Hiran e grandes partes da região de Shabeellaha Dhexe, no centro do país.Mas os insurgentes responderam com uma série de ataques sangrentos, demonstrando sua capacidade de atingir a capital e as instalações militares somalis.Seu ataque mais significativo foi um atentado com dois carros-bomba que matou 121 pessoas e feriu outras 333 em 29 de outubro em Mogadíscio.Em 2022, mais de 600 civis foram mortos e quase 950 feridos em ataques violentos na Somália atribuídos ao Al-Shabab, segundo as Nações Unidas.