Terremoto de magnitude 7,1 gera alerta de tsunami em Tonga

Tongatapu foi atingida em janeiro deste ano por um tsunami causado pela erupção de um vulcão submarino (foto: AFP PHOTO / NATIONAL INSTITUTE OF INFORMATION AND COMMUNICATIONS (JAPAN))

Um terremoto de magnitude 7,1 atingiu o mar do sudeste de Neiafu, em Tonga, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).O abalo levou a um alerta de tsunami em um raio de 300 km a partir do epicentro do tremor, ao longo das costas de Niue e Tonga , acrescentou o Centro de Alerta de Tsunami do Pacífico (PTWC). O órgão esclareceu que as ondas não ameaçam os maiores países da Oceania, Austrália e Nova Zelândia.O terremoto ocorreu a uma profundidade de 10 km, disse o USGS, com impactos mais sentidos em Tonga, um pequeno arquipélago formado por mais de 170 ilhas no meio do Oceano Pacífico.

A principal delas, Tongatapu, foi atingida em janeiro deste ano por um tsunami, causado pela erupção de um vulcão submarino, que gerou ondas de mais de 1 metro de altura e inundou inúmeras regiões da capital, Nuku'alofa.

Imagens compartilhadas hoje por moradores e turistas mostraram os alertas de tsunami emitidos por buzinas espalhadas pelas ilhas e centenas de carros fugindo de áreas mais próximas às praias, buscando abrigo nas partes mais centrais.