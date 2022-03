Alerta de tsunami é levantado após terremoto no Japão

Autoridades japonesas levantaram nesta quinta-feira o alerta de tsunami ativado após o terremoto de magnitude 7,4 registrado na véspera na costa nordeste do país.



Duas pessoas morreram nos departamentos de Fukushima e Miyagi, nordeste do país, e mais de 90 ficaram feridas, informou a agência japonesa de gerenciamento de incêndios e catástrofes.



O alerta de tsunami nas regiões de Fukushima e Miyagi foi levantado pela Agência Meteorológica do Japão (JMA).



O tremor foi registrado às 23h36 locais, na costa de Fukushima, a 60 km de profundidade, informou a JMA, que havia reportado inicialmente uma magnitude de 7,3.



O tremor provocou um corte de energia que afetou 2 milhões de residências, 700 mil delas em Tóquio, segundo a empresa Tepco. Cerca de 35 mil lares continuavam sem luz no nordeste do país às 8h locais, segundo a empresa Tokohu Electric Power.



A Autoridade de Regulação Nuclear do Japão informou que nenhuma anomalia foi detectada na usina de Fukushima. Autoridades assinalaram que trabalham para avaliar os danos causados pelo terremoto e alertaram que podem ocorrer réplicas.



A empresa ferroviária JR East relatou perturbações importantes em sua rede e o descarrilamento de um trem de alta velocidade com 75 passageiros e três trabalhadores ao norte da cidade de Fukushima, sem que houvesse feridos.



O arquipélago japonês está localizado no Anel de Fogo do Pacífico, um arco de intensa atividade sísmica onde as placas tectônicas colidem, que se estende pelo Sudeste Asiático e pela bacia do Pacífico.