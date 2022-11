Aliança Pfizer-BioNTech vai testar vacina combinada contra COVID e gripe

Pfizer e BioNTech entram no grupo de laboratórios que tentam desenvolver uma vacina combinada (foto: Joseph Prezioso/AFP)

O grupo farmacêutico americano Pfizer e seu sócio alemão BioNTech anunciaram nesta quinta-feira (3) o início da primeira fase de testes de uma vacina de RNA mensageiro (RNAm) que combina a proteção contra a gripe e a COVID-19.



As duas empresas desenvolveram uma das vacinas mais usadas no mundo para combater a pandemia de covid-19.



Uma vacina combinada a partir da tecnologia RNAm "poderia simplificar as práticas de vacinação contra estes dois agentes patógenos respiratórios, conduzindo potencialmente a uma cobertura melhor para as enfermidades", afirmou Annaliesa Anderson, diretora científica da Pfizer, em um comunicado.

Pfizer e BioNTech entram no grupo de laboratórios que tentam desenvolver uma vacina combinada.

A Moderna iniciou a fase 1 de uma vacina contra a gripe e a covid, confirmou nesta quinta-feira o laboratório americano ao mesmo tempo que anunciou os resultados trimestrais.



Em meados de outubro, o laboratório de biotecnologia americano Novavax anunciou os "resultados positivos do teste clínico de fase 1 e 2" de uma vacina deste tipo.



Em 2020, BioNTech e Pfizer conseguiram criar com rapidez e sucesso a primeira vacina contra a covid-19 aprovada no mundo, que gerou bilhões de euros de receita para as duas empresas.



A empresa com sede na cidade alemã de Mainz será responsável por testar a segurança, a resposta imunológica e o nível de dose ideal de uma vacina candidata combinada, recrutando 180 voluntários saudáveis com idades entre 18 e 64 anos nos Estados Unidos, de acordo com um comunicado.



O período de acompanhamento para cada participante será de seis meses.



O RNA mensageiro permite que as células humanas produzam proteínas presentes no vírus para habituar o sistema imunológico a reconhecê-lo e neutralizá-lo.



A fase de testes será usada para detectar "o potencial das vacinas de RNAm direcionadas a mais de um patógeno", disse Ugur Sahin, presidente e cofundador da BioNTech, no comunicado.