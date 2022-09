Embaixadora do Reino Unido no Brasil: 'ninguém fez mais que Elizabeth II'

A embaixadora do Reino Unido no Brasil, Melaine Hopkins, publicou nota oficial em que manifesta os sentimentos pela morte da rainha Elizabeth II, nesta quinta-feira (8/9). Na nota, publicada por meio das redes sociais da Embaixada, Melaine Hopkins registra que a morte da monarca representa tristeza para milhões de pessoas no mundo.

Destaca que “ninguém fez mais que Elizabeth II para fortalecer os laços entre o Reino Unido e o restante do mundo”. Lembra ainda da preocupação da rainha com o meio ambiente.

“O falecimento de Sua Majestade, a rainha Elizabeth II, representa um momento de imensa tristeza para mim e para milhões de pessoas ao redor do mundo. Hoje é um dos dias de luto mais profundo que o povo britânico já viveu”, lamenta a embaixadora.

Ela lembra que uma das últimas mensagens oficiais da rainha Elizabeth II foi enviada para parabenizar o povo brasileiro pelo bicentenário da independência, comemorado quarta-feira, 7 de setembro. “Comemoramos este ano, aqui no Brasil, Seu Jubileu de Platina: 70 anos de reinado, uma marca nunca antes alcançada por qualquer monarca britânico”, ressalta.

“Ninguém fez mais que Elizabeth II para fortalecer os laços entre o Reino Unido e o restante do mundo. Foram 260 visitas oficiais a mais de 100 países, incluindo o Brasil. Com seu poder de ultrapassar política e geografia, tocou a vida de milhões de pessoas”, descreve a representante da Inglaterra no Brasil.

Melaine Hopkins destaca que “Elizabeth II enxergava a diplomacia como um dos elementos mais importantes do seu trabalho”. Lembra que em 1968, a monarca visitou o Brasil e esteve em Salvador, Brasília, São Paulo, Campinas, Rio de Janeiro e Recife. “No Congresso, se disse comovida com a cortesia e a generosidade demonstradas pelos brasileiros”, descreve.

A embaixadora relata que, em 2019, quando chefe do Governo britânico em Fiji (Oceania), teve a honra de ter uma audiência privada com a rainha. “Pude sentir de perto a Sua nitidez intelectual e interesse genuíno na situação do mundo”, afirma.

Preocupação com o meio ambiente

Melaine Hopkins ressalta que a rainha Elizabeth II se importava com as pessoas e com o meio ambiente. “Ela tinha ligações com mais de 600 instituições de caridade, associações militares, organismos profissionais e organizações do serviço público. Plantou mais de 1.500 árvores e estimulou os britânicos a fazerem o mesmo".

“Símbolos como Elizabeth II deixam um legado que a História vai reconhecer para sempre. Homenageá-la não é uma tarefa para poucas linhas de tweets. Sua magnitude é capaz de preencher centenas de páginas e sua marca para o Reino Unido e para o mundo jamais será esquecida”, assegura a embaixadora.

Lembrando que, além de incontáveis admiradores, a Rainha deixa quatro filhos, oito netos e onze bisnetos de luto com a sua partida, Melaine Hopkins conclui: “ela ensinou que força e caráter podem caminhar juntos. Nos sentíamos próximos dela. Por isso as lágrimas são inevitáveis. Foi uma honra servir ao seu governo”.