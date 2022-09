Hinnamnor: supertufão pode devastar regiões do Japão, China e Coreia do Sul

Um satélite da União Europeia registrou nesta quarta-feira (30/8) uma foto do olho do ciclone, perto da ilha de Okinawa (foto: European Union, Copernicus Sentinel-X)

Considerado o ciclone tropical mais intenso de 2022, #Hinnamnor avança pelo Pacífico com ventos de até 300 km/h. Ele é classificado como supertufão.



O sistema deve "engolir" as ilhas ao sul do Japão e seguir para Taiwan.



O maior ciclone tropical do ano, o supertufão Hinnamnor, está passando neste momento por um arquipélago de ilhas ao sul do Japão em direção à costa leste da China e até o domingo deve atingir a Coreia do Sul e o Japão continental. A tempestade tem força para devastar cidades e pode atingir regiões densamente povoadas.Rajadas de vento de até 257 km/h foram estimadas, fazendo do Hinnamnor um supertufão raro e o mais intenso do planeta em 2022. Nas paredes internas do ciclone a velocidade supera 300km/h.Segundo a Pagasa, agência meteorológica das Filipinas, o ciclone enfraqueceu nas últimas horas, mas segue intenso, com ventos sustentados máximos de 185 km/h e rajadas de até 230 km/h.Por causa do fenômeno, voos foram cancelados na ilha japonesa de Okinawa. Houve registro de chuvas fortes com rajadas de vento nas ilhas Ishigaki, Mirakojima e Taketomi.A previsão é que o ciclone continue por alguns dias ao leste de Taiwan antes de subir o Mar da China Oriental rumo à Coreia do Sul.Alertas foram emitidos na costa leste da China. O ciclone não deve atingir diretamente o país, mas passará pelo litoral nos próximos dias. As autoridades se preparam para fechar escolas, fábricas, empresas e transportes conforme o ciclone se aproxime.O supertufão no Pacífico Oeste equivale a um furacão de categoria 5 no Atlântico e Pacífico Leste. A classificação é a mais alta na escala Saffir-Simpson.