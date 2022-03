Balanço de ciclone em Moçambique sobe para 53 mortes

O número de mortos na passagem do ciclone Gombe na semana passada por Moçambique subiu para 53, anunciaram as autoridades da província de Nampula, norte do país, a mais afetada pelo fenômeno.



O balanço anterior registrava 22 vítimas fatais, mas 31 corpos foram encontrados em Lunga, na costa do Oceano Índico, uma área isolada pelos bloqueios de estradas provocados pelo ciclone.



O secretário de Estado da província, Mety Gondola, visitou a região na quarta-feira e descreveu uma "situação dramática".



"Infelizmente, registramos 31 mortes adicionais", disse



"O número de vítimas pode aumentar à medida que as operações de resgate continuam nos distritos mais afetados", acrescentou.



Gombe, que atingiu Moçambique no dia 11 de março, afetou particularmente a província de Nampula, a mais populosa do país, onde milhares de casas foram destruídas.



O país já havia sido atingido em janeiro pela tempestade tropical Ana, que deixou mais de 100 mortos no sul da África.