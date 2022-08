Investigação contra Trump pode impedi-lo de concorrer às eleições de 2024?

Operação na mansão de Trump ocorre em meio a notícias de que o republicano se prepara para voltar a concorrer à Casa Branca em 2024 (foto: Reuters)

A dramática busca que o FBI, a polícia federal americana, fez na mansão de Donald Trump na segunda-feira (8/8) foi um marco nas investigações sobre o ex-presidente e levanta a questão sobre como estas apurações podem eventualmente afetar a corrida pela presidência dos Estados Unidos em 2024, da qual Trump é um potencial candidato.

Algumas fontes afirmaram à imprensa que o mandado de busca cumprido pelo FBI na mansão de Mar-a-Lago, na Flórida, está relacionado a uma investigação sobre o manuseio de documentos oficiais por Trump.

Os ex-presidentes americanos são obrigados pela Lei de Registros Presidenciais (PRA, na sigla em inglês) a transferir todas as suas cartas, documentos de trabalho e e-mails para o Arquivo Nacional, agência do governo americano que preserva os registros presidenciais. Em fevereiro, o Arquivo Nacional pediu ao Departamento de Justiça que investigasse Trump por possíveis irregularidades neste manuseio de documentos oficiais — rasgando alguns deles, por exemplo, segundo acusações.

E então, caso essas investigações avancem, isso pode eventualmente tirar Trump da corrida presidencial? As interpretações de especialistas são divergentes.

Joseph Moreno, ex-promotor do Departamento de Justiça, afirma que a natureza e a sensibilidade das buscas realizadas em Mar-a-Lago sugerem que a investigação está se movendo na direção da formalização de acusações a serem respondidas na Justiça pelo ex-presidente.

"Alguém no FBI e na promotoria acreditam que há uma violação criminal sob a Lei de Registros Presidenciais ou sob outras normas referentes a documentos confidenciais, e é por isso que eles seguiram à frente (com a busca)", analisa Moreno.

A ação na segunda-feira fez muitos analistas lembrarem da Seção 2071 do Título 18 do Código de Leis dos EUA, segundo a qual qualquer pessoa com custódia de documentos governamentais pode ser multada ou presa por até três anos se "deliberada e ilegalmente ocultar, remover, mutilar, obliterar ou destruir... qualquer registro, processo, mapa, livro, papel, documento ou outro item... em qualquer cargo público". Além disso, a lei prevê que qualquer pessoa condenada se tornará "desqualificada para ocupar" qualquer cargo federal.

"Essa é uma lei real, e se Donald Trump violou essa lei… isso tem penalidades reais, incluindo a de que ele nunca mais poderá servir em um cargo federal", disse o historiador presidencial Michael Beschloss à rede de TV MSNBC.

Alguns especialistas em direito, no entanto, rapidamente se colocaram afirmando que a lei dificilmente se aplicaria ou sobreviveria a qualquer tipo de recurso, já que as únicas restrições à elegibilidade presidencial na Constituição são relativas à cidadania, residência e idade — um candidato deve ter pelo menos 35 anos e ser residente nos EUA há pelo menos 14 anos.

"O princípio fundamental do direito constitucional é que a Constituição é suprema, e qualquer lei que entre em conflito com a Constituição é nula", explica Brian Kalt, professor de direito constitucional na Universidade Estadual de Michigan.

Especialistas em direito acrescentaram à BBC que não há um histórico de proibição a pessoas condenadas concorrerem à presidência. O exemplo mais recente é o de George W. Bush, que tinha uma condenação por dirigir embriagado, mas conseguiu cumprir dois mandatos presidenciais.

Vários especialistas também sugeriram que o Congresso poderia impedir um candidato de ocupar o cargo por meio do processo de impeachment, mas a Constituição dos EUA não concede tal poder para condenações feitas sob a lei penal comum.

O FBI, a polícia federal americana, fez buscas na segunda-feira (8/8) na mansão de Mar-a-Lago (foto: Getty Images)

"A única maneira de ele ser impedido de concorrer é pelo Congresso [usando poderes de impeachment], mas isso seria muito incomum", diz Moreno, ex-promotor do Departamento de Justiça.

Caso Trump fosse acusado e condenado sob a Seção 2071, haveria ainda a alternativa de recorrer à Suprema Corte, dominada por ministros conservadores, para que esta considerasse a questão da elegibilidade. Kalt avalia que esse cenário é improvável.

"Se eu estivesse aconselhando o sr. Trump, eu diria que ele não deveria se preocupar", resume Kalt.

Embora muitos especialistas acreditem que o acionamento da Seção 2071 no caso de Trump seja limitado, qualquer tentativa de fazê-lo pode ter um grande impacto em suas perspectivas eleitorais e na percepção do público.

Marc E. Elias, um dos principais advogados do Partido Democrata, opositor a Trump, escreveu sobre isso no Twitter.

"Reconheço o desafio legal que a aplicação desta lei contra um presidente geraria", escreveu ele.

"Mas a ideia de que um candidato teria que litigar isso durante uma campanha seria, na minha opinião, uma trama e tanto na política americana."

