Buscas na mansão de Trump causam tormenta política nos EUA

As buscas na mansão de Donald Trump pelo FBI dividiram opiniões: para uns, foi o primeiro passo para um julgamento; para outros, uma "perseguição política", em meio a uma grande polarização enquanto o ex-presidente considera se candidatar para um novo mandato.



Nunca um ex-inquilino da Casa Branca teve tantos problemas com a Justiça.



A investida da polícia federal teria sido motivada pelo material que Donald Trump levou quando deixou a Casa Branca em janeiro de 2021? Ou seria uma investigação sobre sua suposta responsabilidade na invasão do Capitólio? Poderiam ser as suspeitas de fraude que pesam sobre ao Organização Trump em Nova York?



A AFP entrou em contato com o FBI, que não quis se pronunciar.



Donald Trump se declara inocente de cada uma dessas acusações e se considera alvo de uma caça às bruxas.



Em nota, denunciou a incursão em sua mansão na Flórida, onde não se encontrava no momento. "São tempos obscuros no país", disse. "Esta incursão não anunciada não foi necessária nem apropriada", denunciou.



"Ninguém está acima da lei", "nem mesmo um ex-presidente dos Estados Unidos", declarou nesta terça-feira a presidente democrata da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, à NBC. Como a maioria dos democratas, Pelosi está há anos pedindo que o magnata preste contas.



A escalada judicial parece ter unido mais o Partido Republicano em torno de Trump, a ponto de elevá-lo à condição de mártir.



Apoiadores de Trump se reuniram em frente à luxuosa casa para manifestar sua indignação. Nas redes sociais, simpatizantes defendiam um "divórcio" em um país com divisões tão profundas.



"Esse é o tipo de coisa que acontece em países em guerra civil", tuitou Marjorie Taylor Greene, uma congressista da Geórgia que pediu o desmantelamento do FBI. "A perseguição política DEVE PARAR!!!"



Os republicanos podem recuperar o controle do Congresso nas eleições legislativas de meio de mandato em novembro.



- Trampolim para 2024? -



O líder dos conservadores na Câmara, Kevin McCarthy, denunciou uma "instrumentalização intolerável com fins políticos" do Departamento de Justiça e prometeu uma investigação sobre seu funcionamento quando os republicanos retornarem ao poder.



Por sua vez, a porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, negou categoricamente que o presidente Joe Biden tenha sido informado com antecedência sobre a entrada na mansão de Trump.



"O presidente Biden foi muito claro, antes de ser eleito e desde o início de seu mandato, sobre o fato de o Departamento de Justiça conduzir suas investigações de forma independente. Ele acredita no Estado de Direito", declarou.



Trump, que pode anunciar sua candidatura a um novo mandato a qualquer momento, aproveitou a oportunidade para pedir mais doações a seus apoiadores.



"Não foi apenas uma casa que foi atacada, é a casa de cada um dos americanos pelos quais lutei", lamentou o ex-presidente em um e-mail aos apoiadores, sugerindo doações de US$ 5 a US$ 5.000 para enfrentar uma "caça às bruxas".