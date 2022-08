Trump sugere que FBI pode ter 'plantado' evidências durante busca à sua casa

O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump sugeriu nesta quarta-feira (10) em sua rede social que a polícia federal (FBI) pode ter "plantado" evidências contra ele durante a operação de busca em seu complexo residencial no estado da Flórida, no início desta semana.



"O FBI e os outros agentes do governo federal não permitiram que ninguém, nem mesmo meus advogados, se aproximasse das áreas que foram revistadas e examinadas durante a busca em Mar-a-Lago", protestou o republicano em sua plataforma Truth Social.



"Pediram a todos que saíssem do local, queriam ficar sozinhos, sem testemunhas para ver o que faziam, pegavam ou, o que espero que não tenha acontecido, 'plantavam'" evidências, afirmou, sem fundamentar suas declarações.



"Por que insistiram tão fortemente que ninguém os observasse e tiraram todos de lá?", insistiu Trump.



Na segunda-feira à noite, o FBI entrou na casa do bilionário na Flórida, provocando uma onda de indignação entre os conservadores.



Nem o Departamento da Justiça nem o FBI esclareceram se a operação da polícia federal esteve relacionada à busca das diversas caixas de documentos que Trump levou quando abandonou a Casa Branca em janeiro de 2021, à investigação sobre sua responsabilidade no ataque ao Capitólio ou às suspeitas de fraude financeira das quais a Organização Trump é alvo em Nova York.



O ex-presidente, que se declara inocente em cada um desses casos e insinua cada vez mais abertamente que tentará uma nova candidatura à Casa Branca em 2024, afirma ser vítima de uma caça às bruxas e de uma "perseguição política".