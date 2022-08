Anne Heche: acidente deixa atriz em estado 'extremamente crítico'

A atriz está em coma desde a última sexta-feira (5) (foto: VALERIE MACON / AFP)

A atriz e diretora norte-americana Anne Heche está em estado crítico no hospital, após sofrer um acidente de carro na sexta-feira (5/8). A artista dirigia na área de Mar Vista, em Los Angeles, quando bateu seu Mini Cooper azul na garagem de um complexo de apartamentos. Desde então, a atriz está internada em estado "extremamente crítico", de acordo com um comunicado de sua assessoria.

Durante a batida, o carro pegou fogo e a atriz teve lesões graves no pulmão e queimaduras de 3° grau por todo o corpo, o que vai tornar necessária uma intervenção cirúrgica.

Após a batida, bombeiros do local chegaram a socorrer a atriz. Segundo noticiários americanos, a polícia de Los Angeles recebeu um mandado para realizar uma coleta de sangue da atriz que pretende averiguar se ela estava sob efeito de drogas e/ou álcool no momento do acidente.





Atriz bateu seu Mini Cooper azul na garagem de um complexo de apartamentos; o carro pegou fogo (foto: Chris Delmas / AFP)

Anne foi a única que se feriu. A dona da casa destruída com o acidente está recebendo ajuda dos vizinhos para recuperar seus pertences. Os moradores do bairro organizaram uma "vaquinha" com o objetivo de arrecadar US$ 100 mil (cerca de R$ 522 mil).

Heche nasceu em 25 de maio de 1969, em Aurora, Ohio. Seus trabalhos mais famosos são 'Seis dias, sete noites' e 'Chicago P.D.: Distrito 21'. A atriz também ficou conhecida por atuar em séries como 'Men in Trees', 'Hung', 'Save Me', 'Aftermath' e 'The Brave'. Nos cinemas, ela participou de longas como 'Volcano' e 'Jogando com Prazer'.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Jociane Morais