Acidente rodoviário envolvendo migrantes deixa 'mortos e feridos' na Nicarágua

Um acidente de trânsito na Nicarágua na quarta-feira deixou "mortos e feridos", detalhou a polícia, que não especificou números, enquanto a mídia oficial informa que entre os feridos há migrantes que tinham os Estados Unidos como destino final.



O incidente ocorreu na área conhecida como La Cucamonga, um perigoso cruzamento localizado no quilômetro 170 da Rodovia Pan-Americana, no departamento norte de Estelí.



O acidente deixou "mortos e feridos", segundo um breve comunicado da Polícia Nacional divulgado à noite, que não menciona o número de vítimas. As causas da tragédia ocorrida na tarde desta quarta-feira estão sendo investigadas.



Reportagens da mídia relacionadas ao governo falam de pelo menos três veículos envolvidos, incluindo um ônibus com 50 passageiros, que caiu em um abismo em consequência da colisão.



O ônibus percorria a rota de Manágua e Jalapa, município próximo à fronteira norte da Nicarágua com Honduras. As rádios oficiais Nueva Ya e La Primerísima mencionaram que entre as pessoas envolvidas no acidente estão cidadãos equatorianos, cubanos e venezuelanos.



A polícia explicou que funcionários do Sistema de Emergência, composto pela Polícia Nacional, Defesa Civil do Exército, Ministério da Saúde, Bombeiros Unificados, Imigração e Prefeitura Municipal estão na área para socorrer as vítimas.



Nas imagens divulgadas pela mídia oficial do local do acidente, moradores e bombeiros são vistos tentando mover os ferros do ônibus que foi tombado. Vídeos divulgados nas redes sociais e replicados pela imprensa mostram um homem pedindo socorro para resgatar feridos no meio da noite, e outro informando que várias pessoas ficaram presas dentro do ônibus.



Os feridos foram transferidos e tratados em hospitais próximos. A Rádio La Primerísima também transmitiu em suas redes sociais imagens de pessoas sendo tratadas em colchões em uma unidade de saúde.



As rodovias da Nicarágua fazem parte da rota centro-americana que migrantes de diferentes latitudes, principalmente latino-americanos, utilizam para se deslocar ao norte do continente, com destino final aos Estados Unidos, em busca de melhores condições de vida.