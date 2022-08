Acidente de ônibus mata 12 poloneses no norte da Croácia

Doze poloneses morreram e 30 ficaram feridos em um acidente de ônibus neste sábado no norte da Croácia, informou o ministério croata do Interior.



As vítimas são provavelmente peregrinos que viajavam para Medjugorje, área que abriga um santuário católico na Bósnias, afirmou o ministro croata do Interior, Davor Bozinovic.



Medjugorje é visitado a cada ano por centenas de milhares de pessoas, muitas delas procedentes da Polônia.



Onze pessoas morreram no momento do acidente e outra não resistiu aos ferimentos no hospital, segundo o ministro.



Uma funcionária do consulado da Polônia na Croácia, Dagmara Lukovic, confirmou que os passageiros eram cidadãos do país.



O acidente aconteceu no fim da madrugada, quando o ônibus saiu da pista, a 60 km ao norte da capital croata, de acordo com a polícia.



A Croácia recebe milhões de turistas durante o verão (hemisfério norte) que viajam para a costa do Adriático.



Os turistas poloneses são particularmente numerosos: entre janeiro e julho, mais de 580.000 cidadãos da Polônia viajaram para a Croácia.