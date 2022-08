Portugal: presidente reconhece que há racismo e xenofobia no país

Para o presidente de Portugal, é preciso ressaltar que 'a sociedade portuguesa é constituída por pessoas das mais variadas origens' (foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP ) Diante da comoção provocada pelos ataques racistas aos filhos dos atores Gioavanna Ewbank e Bruno Gagliasso, o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Souza, soltou uma nota oficial na qual repudia o crime cometido por uma cidadã portuguesa no sábado (30/7). O chefe de governo admitiu que há setores racistas e xenófobos entre seus conterrâneos, mas disse ser intolerável que casos como esse se repitam. Ele cobrou punição exemplar aos criminosos. Diante da comoção provocada pelos ataques racistas aos filhos dos atores Gioavanna Ewbank e Bruno Gagliasso, o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Souza, soltou uma nota oficial na qual repudia o crime cometido por uma cidadã portuguesa no sábado (30/7). O chefe de governo admitiu que há setores racistas e xenófobos entre seus conterrâneos, mas disse ser intolerável que casos como esse se repitam. Ele cobrou punição exemplar aos criminosos.

O casal de atores e os filhos, que viajam de férias, estavam almoçando em um restaurante, o Clássico Beach Club, na Costa da Caparica, quando uma mulher gritou: "Tira aqueles pretos imundos dali", referindo-se às crianças, que brincavam em frente ao estabelecimento. A mulher passava pelo restaurante quando começou a desferir impropérios direcionados, também, a uma família de angolanos. "Pretos imundos, voltem para a África."

Giovanna, então, partiu para cima da acusada de crime de racismo e a confrontou. Gagliasso chamou a polícia e a mulher foi levada para uma delegacia, mas logo depois ela acabou liberada. Segundo jornais portugueses, o registro não foi por racismo, mas por ter desrespeitado os guardas. Ela estava alcoolizada. O casal terá seis meses para entrar com um processo formal contra a acusada.

Não há portugueses puros

Para o presidente de Portugal, é preciso ressaltar que "a sociedade portuguesa é constituída por pessoas das mais variadas origens", que chegaram ao país há poucos ou há muitos anos, alguns há séculos, onde trabalham e constituíram suas famílias. "Não há portugueses puros, somos todos descendentes de culturas, civilizações e origens muito diversas", frisou, na nota. Ele destacou ainda que “somos todos transmigrantes, todos temos familiares e amigos que vivem ou viveram fora do quadro geográfico físico de um país; tal como tantos que aqui encontram uma melhor vida. E todos somos Portugal”.

Assim que as agressões aos filhos de Giovanna e Gagliasso se tornaram públicas, as reações em favor deles foi enorme. Houve uma pressão grande, inclusive política, para que o presidente português se manifestasse. Ele é visto como uma pessoa ponderada e extremamente afável. Além disso, têm trabalhado para que Portugal derrube as amarras para a entrada de trabalhadores estrangeiros no país, que carece de mão de obra em várias áreas e sofre com o baixo crescimento econômico. Os brasileiros são o maior grupo de imigrantes em Portugal, representando um terço do total.

Veja, a seguir, a íntegra da nota do presidente de Portugal

“O Presidente da República sublinha, de novo, que qualquer comportamento racista ou xenófobo é condenável e intolerável, e deve ser devidamente punido, seja qual for a vítima.

Não vale a pena negar que há, infelizmente, setores racistas e xenófobos entre nós, mas não se pode, nem deve generalizar, pois o comportamento da sociedade portuguesa é, em regra, respeitador dos direitos fundamentais e da dignidade da pessoa humana. O mesmo se dirá, especificamente, quanto às comunidades dos países irmãos de língua portuguesa, que têm vindo a aumentar a sua presença entre nós e são motivo de gratidão e de orgulho para Portugal.

A sociedade portuguesa é constituída por pessoas das mais variadas origens, que aqui chegaram há poucos ou há muitos anos, alguns há séculos, aqui vivem, trabalham, constituem as suas famílias: não há “portugueses puros”, somos todos descendentes de culturas, civilizações e origens muito diversas.

Somos todos transmigrantes, todos temos familiares e amigos que vivem ou viveram fora do quadro geográfico físico de um país; tal como tantos que aqui encontram uma melhor vida. E todos somos Portugal.”

O que é racismo? O artigo 5º da Constituição Federal prevê que “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade.”



Desse modo, recusar ou impedir acesso a estabelecimentos, recusar atendimento, impedir ascensão profissional, praticar atos de violência, segregação ou qualquer outra atitude que inferiorize ou discrimine um cidadão motivada pelo preconceito de raça, de etnia ou de cor é enquadrado no crime de racismo pela Lei 7.716, de 1989. Qual a diferença entre racismo e injúria racial? racismo é direcionado à coletividade de um grupo ou raça, a injúria racial, descrita no artigo 140 do Código Penal Brasileiro, é direcionada a um indivíduo específico e classificada como ofensa à honra do mesmo.



Apesar de ambos os crimes serem motivados por preconceito de raça, de etnia ou de cor, eles diferem no modo como é direcionado à vítima. Enquanto o crime deé direcionado à coletividade de um grupo ou raça, a, descrita no artigo 140 do Código Penal Brasileiro, é direcionada a um indivíduo específico e classificada como ofensa à honra do mesmo. Penas previstas por racismo no Brasil A Lei 7.716 prevê que o crime de racismo é inafiançável e imprescritível, ou seja, não prescreve e pode ser julgado independentemente do tempo transcorrido. As penas variam de um a cinco anos de prisão, podendo ou não ser acompanhado de multa. Penas previstas por injúria racial no Brasil O Código Penal prevê que injúria racial é um crime onde cabe o pagamento de fiança e prescreve em oito anos. Prevista no artigo 140, parágrafo 3, informa que a pena pode variar de um a três anos de prisão e multa. Como denunciar racismo? Caso seja vítima de racismo, procure o posto policial mais próximo e registre ocorrência.





Caso testemunhe um ato racista, presencialmente ou em publicações, sites e redes sociais, procure o Ministério Público e faça uma denúncia