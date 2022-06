Pelo menos 46 corpos são encontrados em caminhão abandonado no Texas

Equipes de resgate encontraram mais de 40 corpos no caminhão no Texas (foto: Getty Images)

Pelo menos 46 pessoas, possivelmente imigrantes, foram encontradas mortas em um caminhão abandonado nos arredores de San Antonio, no Estado do Texas, nos Estados Unidos. De acordo com veículos da imprensa local, 16 pessoas — entre elas quatro crianças — foram levadas a hospitais, com problemas de saúde devido ao calor.

Ainda não se sabe exatamente como as vítimas morreram. Três pessoas foram detidas como parte das investigações sobre o episódio, que estão sendo conduzidas por agentes federais.



Imagens postadas nas redes sociais mostram viaturas e equipes de emergência em volta de um caminhão grande. Segundo as autoridades, o caminhão que transportava as pessoas não tinha ar condicionado e água de beber. O clima de San Antonio é bastante quente nos meses de verão (do hemisfério norte), com temperaturas chegando a 39,4º C nesta segunda-feira (27/6).

De acordo com o canal de TV KSAT, o veículo foi descoberto próximo a trilhos de trem na região de Southwest Side em San Antonio. A cidade fica a cerca de 250 km da fronteira entre Estados Unidos e México.



"Eles tinham famílias... e provavelmente estavam buscando uma vida melhor", disse o prefeito de San Antonio, Ron Nirenberg. "É simplesmente uma terrível tragédia humana."



O ministro das Relações Exteriores do México, Marcelo Ebrard, disse que duas pessoas da Guatemala foram levadas ao hospital, mas acrescentou que as nacionalidades das vítimas ainda são desconhecidas.



No ano passado, houve um número recorde de imigrantes ilegais detidos nos EUA e oriundos do México — muitos depois de terem passado por rotas extremamente arriscadas. É comum o uso de caminhões para transporte de imigrantes ilegais. Em 2017, 10 imigrantes foram encontrados mortos dentro de um caminhão do lado de fora de uma loja Walmart.



O secretário de Segurança Interna dos EUA, Alejandro Mayorkas, disse: "Os traficantes de seres humanos são indivíduos insensíveis que não respeitam as pessoas vulneráveis que exploram e as colocam em risco para obter lucro".



O governador republicano do Texas, Greg Abbott, culpou o presidente dos EUA, Joe Biden, pelas mortes, descrevendo-as como "resultado de suas políticas letais de fronteira aberta".



Beto O'Rourke, o candidato democrata que concorre contra Abbott, pediu medidas urgentes para "desmantelar as redes de contrabando de seres humanos e substituí-las por vias expandidas para a migração legal".

Imagens postadas nas redes sociais mostram viaturas e equipes de emergência em volta de um caminhão grande na cidade de San Antonio, EUA (foto: Reuters)

A imigração é uma questão política polêmica nos EUA. Em maio um recorde de 239 mil imigrantes indocumentados foram detidos entrando no país vindos do México, muitos viajando por rotas extremamente inseguras.

As autoridades policiais dos EUA estão perto de ultrapassar o recorde de 1,73 milhão de prisões realizadas na fronteira em 2021.

Fugindo da pobreza e da violência na América Central, muitos dos imigrantes indocumentados acabam pagando enormes somas de dinheiro aos traficantes de pessoas para tentar cruzar a fronteira dos EUA.

Nos últimos anos, houve muitos exemplos semelhantes de migrantes que morreram durante sua jornada, mas nenhum evento foi tão trágico quanto o desta segunda-feira.

