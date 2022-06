Alemanha contratará estrangeiros para acabar com caos nos aeroportos

A Easyjet anunciou uma redução na sua capacidade de transporte neste verão devido à escassez aguda de pessoal (foto: HANNIBAL HANSCHKE / POOL / AFP)

A Alemanha recorrerá a trabalhadores estrangeiros para acabar com o caos nos aeroportos devido à falta de pessoal e cancelamentos de voos à medida que a temporada de férias se aproxima, disseram ministros neste domingo (26)."O governo planeja permitir a entrada de funcionários estrangeiros cuja necessidade de encontrar trabalho temporário na Alemanha seja urgente", disse o ministro do Trabalho, Hubertus Heil, ao jornal Bild."Os empregadores devem pagar um salário padrão e fornecer acomodações decentes durante o período temporário", continuou o ministro social-democrata.O governo não especificou quantos estrangeiros serão convidados a integrar a equipe do aeroporto, mas segundo o Bild, o número pode chegar a "quatro dígitos", ou seja, pelo menos 1.000.Após dois anos de interrupção devido à pandemia de Covid-19, os aeroportos europeus enfrentam escassez de pessoal, levando a longas esperas, cancelamentos de voos e cenas caóticas.Além disso, há as ausências de funcionários devido à retomada de infecções por coronavírus na Alemanha.Atualmente, faltam cerca de 7.200 profissionais nos aeroportos alemães, segundo um estudo do Instituto de Economia Alemã.A Ministra do Interior, Nancy Faeser, assegurou ao Bild que não haveria "concessão" em termos de segurança e afirmou que estes "assistentes estrangeiros [seriam] contratados, por exemplo, para manusear bagagens".