Líderes do G7 zombam da imagem de homem forte de Putin

Líderes do G7, reunidos em uma cúpula no sul da Alemanha neste domingo (26), zombaram de algumas fotos sem camisa do presidente russo Vladimir Putin e brincaram sobre tirar uma semelhante.



"Casacos? Jaquetas? Vamos tirar nossos casacos?" O primeiro-ministro britânico Boris Johnson perguntou enquanto se sentava à mesa.



Os líderes das principais potências econômicas ocidentais - Estados Unidos, Canadá, Japão, Alemanha, França, Itália, Reino Unido - estão reunidos por três dias no castelo bávaro de Elmau.



O primeiro-ministro canadense Justin Trudeau sugeriu que esperassem pela foto oficial antes de se despir, mas Johnson brincou: "Temos que provar que somos mais durões que Putin" e a piada continuou.



"Teremos uma exposição de montar a cavalo com o peito nu", disse Trudeau, referindo-se à foto de 2009 de Putin sem camisa a cavalo. "Andar a cavalo é o melhor", reagiu a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, sem comentar a questão do vestuário.



"Temos que mostrar a eles nossos peitorais", acrescentou Johnson.



Finalmente, os líderes posaram - com seus casacos - para a sessão de fotos antes que os jornalistas saíssem da sala.