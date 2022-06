Rússia afirma que bombardeou fábrica de mísseis de Kiev

A Rússia afirmou que bombardeou uma fábrica de mísseis em Kiev neste domingo (26), chamando de "falsos" os relatos de que o ataque atingiu uma área residencial da capital ucraniana.



Foi a fábrica de armas Artiom que, "como infraestrutura militar, foi o alvo" do bombardeio, disse o Ministério da Defesa russo em comunicado, explicando que os danos a um prédio residencial vizinho foram causados por um míssil ucraniano.



"As forças russas atacaram alvos civis em Kyiv = falso", insistiu o Ministério da Defesa. O míssil russo "atingiu precisamente as oficinas da fábrica Artiom", acrescentou.



O Ministério afirmou que o dano a um prédio residencial vizinho foi causado por um míssil de defesa antiaérea ucraniano. "O dano não foi causado apenas de cima, mas também de baixo, o que confirma a versão da queda" de um míssil de defesa ucraniano, disse ele.



Esta afirmação não pôde ser verificada de forma independente.



Segundo as autoridades ucranianas, uma pessoa foi encontrada morta e outras quatro foram hospitalizadas após o bombardeio, que ocorreu de madrugada em um bairro próximo ao centro de Kiev.