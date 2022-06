Congresso dá primeiro passo para destituir a vice-presidente do Peru

Boluarte é, ao mesmo tempo, vice-presidente e ministra, e o relatório recomenda que seja inabilitada a exercer cargos públicos por 10 anos. (foto: Gian MASKO / AFP)

O Congresso do Peru, dominado pela oposição de direita, deu nesta terça-feira (14) o primeiro passo para destituir a vice-presidente do país, Dina Boluarte, acusada por uma suposta infração constitucional, o que enfraqueceria ainda mais o governo de esquerda do presidente Pedro Castillo.



Boluarte foi denunciada pela Controladoria por exercer um cargo em uma entidade privada ao mesmo tempo em que atua no serviço público, o que a lei peruana proíbe.



"Por maioria, a subcomissão de acusações constitucionais aprovou o relatório de qualificação, que declara procedentes as denúncias constitucionais 268 e 269, contra a ministra do Desenvolvimento e Inclusão Social, Dina Boluarte", anunciou o Congresso no Twitter.



Boluarte é, ao mesmo tempo, vice-presidente e ministra, e o relatório recomenda que seja inabilitada a exercer cargos públicos por 10 anos.



Antes de passar pela plenária, o relatório deve ser votado pela Comissão Permanente do Legislativo, onde sua aprovação é dada como certa, já que a oposição detém a maioria. O processo deve tramitar por um mês.



Uma inabilitação de Boluarte possivelmente reativaria os planos para destituir o presidente, cujo mandato termina em 2026.



O advogado da vice-presidente, Alberto Otárola, qualifica a decisão como uma tentativa de "rápida inabilitação".