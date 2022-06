Confronto entre mineiros deixa 14 mortos no Peru

Um confronto entre grupos de mineiros que disputavam uma jazida de ouro e cobre em uma remota área andina no sul do Peru deixou 14 mortos, informaram as autoridades nesta quarta-feira (8).



"Há 14 mineiros mortos, todos homens, após confrontos ocorridos desde o fim de semana no distrito de Atico", na região andina de Arequipa, 1.000 quilômetros a sudeste de Lima, disse à AFP por telefone um funcionário da delegacia local.



Os confrontos entre os grupos rivais de mineiros começaram no fim de semana, mas devido ao afastamento do local, as autoridades demoraram para tomar conhecimento dos fatos e encontrar os corpos.



Esse tipo de conflito entre mineiros é frequente em áreas remotas do Peru, onde a presença do Estado é quase nula.



"Os corpos estão no necrotério da cidade de Arequipa, primeiro encontramos sete e depois outros sete em um barranco de 70 metros de profundidade", acrescentou o oficial do Atico, que pediu para não mencionar seu nome.



O Ministério Público confirmou que o confronto entre estes grupos deixou 14 mortos e disse que foram detidos 31 mineiros, aos quais foram apreendidas armas de fogo, incluindo uma espingarda, munições e coletes à prova de bala.



"Há catorze mortos, esta é uma informação confiável", disse a promotora María Lozada, encarregada de investigar os fatos, à rádio RPP.



Os confrontos foram causados pela disputa por um depósito de ouro e cobre que ambos os grupos pretendiam explorar em um setor conhecido como Huanaquita, segundo a mídia local.



Nessa área montanhosa, os confrontos ocorrem há anos devido à disputa pelas jazidas de ouro e cobre, mas é a primeira vez que se registram mortes, segundo a mídia de Arequipa.