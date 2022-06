Promotoria convoca presidente do Peru a depor em investigação de tráfico de influência

A promotoria do Peru convocou o presidente Pedro Castillo a depor no próximo dia 13 em uma investigação por tráfico de influência, organização criminosa e conluio agravado, anunciou a entidade neste domingo.



Há uma semana, o Ministério Público informou que havia ampliado uma investigação contra o presidente de esquerda no caso do consórcio "Puente Tarata III", que busca apurar se um ex-ministro dos Transportes, seis parlamentares, um ex-secretário-geral da presidência e dois sobrinhos de Castillo faziam parte de uma suposta rede criminosa chefiada pelo presidente.



Castillo afirmou na última segunda-feira que é vítima de perseguição política, após a decisão do Ministério Público de incluí-lo na investigação por tráfico de influência.



A empresária lobista Karelim López acusou o presidente e sua comitiva mais próxima, incluindo os dois sobrinhos, de terem formado uma rede criminosa para adjudicar ilegalmente contratos de obras públicas.



López coopera com a acusação sob o guarda-chuva legal de "colaboração efetiva" (delação premiada). Se suas acusações forem comprovadas, ela poderá obter uma sentença menor se for condenada pelos tribunais.



O escândalo estourou quando a imprensa divulgou os esforços de López com Castillo para que o consórcio conhecido como "Puente Tarata III" ganhasse uma licitação para construir uma ponte na região amazônica de San Martín.



A lei peruana impede que um presidente seja processado enquanto estiver no poder. Castillo termina seu mandato em julho de 2026.