Morre a artista portuguesa Paula Rego, aos 87 anos

A pintora radicada na Inglaterra retratava em suas obras as violências de Estado e questões do universo feminino. A pintora ilusionista portuguesa Maria Paula Figueiroa Rego, mais conhecida por Paula Rego, morreu na manhã desta quarta-feira (08/6), em Londres. Segundo o jornal Público, a artista morreu na companhia de seus três filhos e por uma "breve doença", de acordo com o comunicado da galeria britânica Victoria Miro.













A artista recebeu medalhas e condecorações britânica e portuguesa ao longo da vida

Sua primeira grande exposição individual foi em 1988, considerada “tardia”, já que ela nasceu em 26 de janeiro de 1935. Em 2010, foi nomeada Comandante da Ordem do Império Britânico pela rainha Elizabeth II, por sua contribuição para a arte e foi condecorada pelo Governo Português em julho de 2019 com a Medalha de Mérito Cultural.





A artista tem quadros que retratam a ditadura portuguesa, como "Salazar a Vomitar a Pátria", de 1960, e aborto, em “Os Pastéis do Aborto”, em 1998. Esta última, ainda, foi recriada em 2007, quando um segundo referendo legalizou a interrupção voluntária da gravidez em Portugal.





Paula Rego foi casada com o artista britânico Victor Willing, falecido em 1988. A morte da artista tem repercutido nas redes sociais, e usuários lamentam a perda não só da premiada pintora, como também de uma ativista do movimento feminista.

Paula Rego soube explorar os nossos sonhos, os nossos medos, as nossas histórias, a nossa condição. Cada quadro seu é um dardo atirado contra o preconceito, a dominação, a indiferença. Muito, muito obrigado, Paula Rego! %u2014 Augusto Santos Silva (@ASantosSilvaPAR) June 8, 2022

"Fiz muitos abortos. Não fui só eu. Na Slade, todas as raparigas fizeram. Naquela época não havia contraceptivos. E os homens não se preocupavam."



Documentário "Paula Rego, Histórias & Segredos" (2016), realizado por Nick Willing pic.twitter.com/F66NJ0hr7z %u2014 Comunidade Cultura e Arte (@comculturaearte) June 8, 2022

Paula Rego, 1935-2022.



%u201CThe Dance%u201D, 1988 (Tate Modern)



Não há provavelmente pintora tão genial nos dias de hoje. Neste dia, especialmente, insisto no presente do indicativo. pic.twitter.com/F9pnw3R2uA %u2014 Francisco J. Viegas (@fjviegas) June 8, 2022