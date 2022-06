Elizabeth II, uma monarca que bate recordes

(foto: Daniel LEAL / AFP)

Sete décadas de reinado para uma monarca de 96 anos que deu a volta ao mundo 42 vezes. A rainha Elizabeth II, cujo jubileu de platina é celebrado a partir desta quarta-feira, está acostumada a bater recordes.Elizabeth II reina durante 70 anos e quase 4 meses, um recorde na história britânica. O recorde anterior pertencia à sua tataravó, a rainha Victoria, que reinou durante 63 anos, 7 meses e 2 dias (de 20 de junho de 1837 até sua morte, em 22 de janeiro de 1901).Aos 96 anos, a rainha Elizabeth é também a monarca reinante mais velha do mundo.Apenas dois reis reinaram mais tempo que ela, o rei francês Louis XIV (mais de 72 anos entre 1643 e 1715) e o rei Bhumibol Adulyadej da Tailândia (70 anos e 4 meses, de 9 de junho de 1946 a 13 de outubro de 2016).Como rainha, visitou mais de 100 países - outro recorde para um monarca britânico - e realizou mais de 150 visitas a países da Commonwealth. Esteve 22 vezes no Canadá, mais que em qualquer outro país, e 13 vezes na França, cujo idioma fala, mais que em qualquer outro país europeu.O Daily Telegraph calculou que ela percorreu o equivalente a 42 voltas ao mundo antes de parar de viajar ao exterior em novembro de 2015, aos 89 anos.Sua viagem mais longa pelo exterior durou 168 dias (de novembro de 1953 a maio de 1954), durante a qual visitou 13 países."Declaro a vocês que toda a minha vida, longa ou curta, será dedicada a servi-los", prometeu Elizabeth, ainda princesa, em seu aniversário de 21 anos.Durante seu reinado, ela participou de cerca de 21.000 atos oficiais, aprovou por "consentimento real" cerca de 4.000 projetos de lei e recebeu inúmeros dignitários em 112 visitas de Estado. Entre eles, o imperador Haile Selassie (Etiópia, 1954), o imperador Hirohito do Japão (1971), o presidente polonês Lech Walesa (1991) e o presidente americano Barack Obama (2011).O Palácio de Buckingham já recebeu mais de 180 festas no jardim com a presença de mais de 1,5 milhão de pessoas.Conheceu 14 primeiros-ministros, de Winston Churchill (1952-1955) a Boris Johnson (de 2019 à atualidade), os quais a mantinham informada dos principais acontecimentos do mundo, em audiências semanais.Também se reuniu com 13 dos 14 presidentes americanos eleitos durante seu reinado, de Harry Truman (1945-1953) a Joe Biden (desde 2021). Lyndon Johnson (1963-1969) é o único que falta em sua lista.A rainha, chefe da Igreja Anglicana, é muito religiosa e praticante e também se reuniu com quatro papas em visitas oficiais: João XXIII (1961), João Paulo II (1980, 1982 e 2000), Bento XVI (2010) e Francisco (2014).Ele enviou cerca de 300.000 cartões para pessoas que comemoram seu 100º aniversário e mais de 900.000 para casais que comemoram suas bodas de diamante (60 anos). Ela mesma foi casada por mais de 73 anos com o príncipe Philip, que morreu em abril de 2021 - outro recorde para um monarca britânico.Posou para mais de 200 retratos, o primeiro deles quando tinha 7 anos.Em 1996, a rainha Elizabeth foi a primeira monarca britânica a visitar a China. Ela também foi a primeira monarca britânica a discursar na Câmara dos Representantes em Washington, em 16 de maio de 1991.Enviou seu primeiro e-mail em 26 de março de 1976, durante uma visita a um centro de pesquisas do Ministério da Defesa.Em 1997, lançou o primeiro site oficial do Palácio de Buckingham. Em 2014, enviou seu primeiro tuíte e em 2019 sua primeira publicação no Instagram.Ela é a única monarca que (quase) saltou de paraquedas com James Bond: em um vídeo feito para a abertura dos Jogos Olímpicos de Londres 2012, ela é vista recebendo o ator Daniel Craig no Palácio de Buckingham antes de ambos simularem embarcar em um helicóptero, sobrevoar Londres e paraquedas sobre o Estádio Olímpico, onde a chegada (real) da rainha foi ovacionada.