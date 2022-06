O papa Francisco parabenizou nesta quinta-feira (2) a rainha Elizabeth II por ocasião do 70º aniversário de reinado, com desejos para ela, sua família e a população britânica de "unidade, prosperidade e paz".



O pontífice afirmou que a soberana está em suas orações para que "Deus Todo-Poderoso conceda a Você, à família real e a todo o povo da nação as bênçãos da unidade, prosperidade e paz", segundo uma carta escrita em inglês.



"Ao celebrar este ano o jubileu de platina, envio minhas cordiais saudações e meus melhores desejos", afirma o telegrama, divulgado pelo Vaticano.