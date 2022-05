Quadro de Monalisa é atacado com bolo no Museu do Louvre, em Paris

Monalisa ficou com marca causada por bolo atirado (foto: Sergio Migliaccio / Twitter)

A obra Monalisa, de 1.503, do artista plástico Leonardo da Vinci, exposta no Museu do Louvre, em Paris, sofreu um ato de vandalismo neste domingo (29/5).O autor do ataque vandalizou a obra com bolo, mas a pintura não sofreu danos, já que o alimento atingiu o vidro que protege a obra, conforme as informações do jornal espanhol "El País".Em 2014, especialistas já estimavam que o valor da obra estava entre US$ 2,5 e US$ 5,5 bilhões, pois, na época, a imprensa francesa dizia que o quadro podia ser vendido - a ideia era estudada no governo de François Hollande, o que não aconteceu.De acordo com o "El País", após o ataque, os guardas do museu limparam o vidro, mas o ato foi registrado pelos turistas no local. A identidade ou a motivação do autor do ataque não foram reveladas.Confira: