Zelensky vai ao leste da Ucrânia pela 1ª vez desde o início da guerra

(foto: STR / Ukrainian presidential press-service / AFP)

O presidente ucraniano Volodimir Zelensky visitou o leste do território pela primeira vez desde o início da invasão russa, em uma viagem a Kharkiv, a segunda cidade do país da qual a Rússia se retirou nas últimas semanas."Há 2.229 casas destruídas em Kharkiv e em toda a região. Vamos restaurá-las, reconstruí-las e trazê-las de volta à vida. Em Kharkiv e em todas as outras cidades e vilas onde o mal veio", declarou em mensagem no Telegram.As imagens mostram o presidente vestido com colete à prova de balas, inspecionando a destruição, bem como veículos destruídos na beira da estrada, acompanhado por colaboradores e soldados armados."Nesta guerra, os invasores estão tentando obter um resultado, seja ele qual for. Mas devem ter entendido há muito tempo que defenderemos nossa terra até o fim. Eles não têm saída, vamos lutar e vencer", disse Zelensky.Kharkiv, bombardeada quase diariamente desde o início da invasão russa em 24 de fevereiro, vivencia uma pausa de algumas semanas com a saída de tropas russas em outras direções, no leste e sul da Ucrânia. A parte leste da cidade, no entanto, continua sendo bombardeada às vezes pela artilharia russa.